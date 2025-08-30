Boletim de rumores e trocas da NBA (30/08/2025)

Bem-vindo à edição de 30 de agosto do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.
Dois times são “ameaças” ao Warriors por Malcolm Brogdon
Malcolm Brogdon é um dos melhores agentes livres ainda disponíveis no mercado. Mas há quem aposte que isso não passa de uma formalidade. A aposta geral é que ele segue sem equipe porque espera o Golden State Warriors resolver o impasse com Jonathan Kuminga. Não conte, no entanto, com o armador por lá ainda. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, outros dois times monitoram o veterano.
O jornalista apurou que o New York Knicks e o Minnesota Timberwolves estão de olho no reforço. A notícia é curiosa, pois comentava-se que as franquias já haviam desistido do jogador após terem interesse inicial. O Knicks, a princípio, teria preferência por Ben Simmons. Por sua vez, o Twolves dava prioridade para manter o jovem Bones Hyland no elenco para a próxima temporada.
Leia mais sobre trocas na NBA
- Lakers quer testar jogadores antes de negociar trocas
- Boletim de rumores e trocas da NBA (30/07/2025)
- Nuggets e Sixers têm interesse em armador do Celtics
Sem troca, Heat cogita rescindir contrato de Terry Rozier
O armador Terry Rozier foi a grande aposta do Miami Heat na trade deadline de 2024. Mas, em quadra, tudo deu errado. Ele nem é mais titular no time e, por isso, virou uma moeda de troca no elenco. E, se está difícil de achar interessados, a dispensa estaria na pauta também. De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, a franquia cogita rescindir o contrato do atleta de 31 anos.
“Miami ainda tem esperanças de repassar Terry, apesar do interesse em uma troca ao redor da liga ser bem pequeno. A equipe não descarta a possibilidade de rescisão, mas nada parece iminente nesse sentido”, contou o repórter. Rozier é dono de um contrato expirante na faixa dos US$26,6 milhões totalmente garantidos na temporada que vem.
Armador da seleção francesa revela sonho de jogar na NBA
A França domina a cena internacional da NBA com uma onda de prospectos de alto nível nos últimos anos. Mas Sylvain Francisco aposta que o próximo francês da liga pode não ser tão jovem assim. Pode ter 27 anos e já jogar na seleção. Afinal, o titular do Zalgiris Kaunas não duvida que possa jogar nos EUA. E, mais do que isso, está aberto a ofertas.
“Talvez, o próximo possa ser eu. Temos vários jovens talentos que podem ser draftados, mas nunca se sabe. Isso é um sonho para mim e, acima de tudo, eu tenho a confiança de que poderia competir lá. Vou viver cada dia de uma vez e fazer o meu melhor onde estiver, mas não vou negar que ainda é um sonho pessoal”, confessou Francisco.
Cam Thomas estuda dois cenários para definir agência livre
O impasse entre Cam Thomas e o Brooklyn Nets, por fim, está perto do fim. O jovem já tem as suas opções bem claras, então estuda os cenários para tomar a decisão. Mas dá para cravar uma coisa: em todos os casos, o ala-armador segue na equipe de Nova Iorque. Segundo Jake Fischer, do Bleacher Report, ele está entre duas possibilidades para o seu futuro na liga.
A maior chance, a princípio, é que o atleta aceite a oferta qualificatória em seu contrato. Ele fica mais um no em Brooklyn por US$6 milhões, mas volta a testar a agência livre sem restrições em 2026. O outro cenário é pegar a oferta de extensão da equipe. Ele receberia US$28 milhões pelas próximas duas temporadas, mas a segunda campanha seria uma opção do time.
Thomas, de 23 anos, disputou as suas quatro temporadas na NBA pelo Nets. Só esteve presente em 25 jogos na campanha passada, com médias de 24,0 pontos, 3,3 rebotes e 3,8 assistências.
Leia mais sobre trocas na NBA
- Zion Williamson deve pedir troca do Pelicans, aponta ESPN
- GM do Rockets fala sobre troca por Giannis Antetokounmpo
- Jornalista garante que Warriors não desistiu de LeBron James
Em transição
– O gigante Tacko Fall, para começar, vai seguir longe da NBA na próxima temporada. O pivô fechou contrato com o Ningbo Rockets e, com isso, retorna ao basquete chinês após breve passagem pela Austrália.
– Malik Beasley, enquanto isso, retoma a sua agência livre com um objetivo financeiro firme em mente. O ala-armador sabe que o mercado já está muito restrito, mas quer conseguir um acordo acima do salário-mínimo para veteranos.
– Por sua vez, Jesse Edwards está deixando a NBA rumo ao basquete australiano. O pivô pediu para ser liberado do vínculo two-way com o Minnesota Timberwolves e, em seguida, vai assinar com o Melbourne United.
– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 30/08, você lembra de Ricky Ledo? Pois o ex-armador do Dallas Mavericks está de malas prontas para o Líbano, onde jogará pelo Antonin Sportif.
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA