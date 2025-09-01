MVP da AmeriCup, Yago está sem time após título do Brasil

O armador Yago Santos foi eleito o MVP da AmeriCup após o título do Brasil sobre a Argentina por 55 a 47 na noite de domingo (31). Cestinha do time brasileiro contra os Argentinos, com 14 pontos, além de cinco assistências, ele enalteceu a campanha da equipe no torneio. No entanto, já estaria atrás de um novo time para a próxima campanha.

“Nós vencemos como time! Mas a gente venceu como Brasil! Então, eu estou muito feliz e orgulhoso por tudo que nós fizemos aqui nessa AmeriCup”, disse Yago. “A gente superou tudo, lesões, adversários muito duros, jogando como um grupo, jogando com união para honrar essa camisa. Então, é um título muito importante para todos nós, para o nosso basquete, uma conquista muito especial”, concluiu.

Além de Yago, o Brasil ainda teve o pivô Bruno Caboclo no time ideal da AmeriCup. O quinteto contou com o ala Kyshawn George, ala canadense do Washington Wizards, além de Javonte Smart, dos EUA, enquanto Juan Fernandez, da Argentina, completou.

Apesar de vencer o título da AmeriCup pela quinta vez, o Brasil não era campeão desde 2009. Ou seja, há 16 anos. Desde então, o time passou por várias reformulações até voltar a conquistar o torneio. A Argentina, por exemplo, venceu a seleção na última edição, em 2022. Nesse domingo, no entanto, veio a revanche.

Na AmeriCup, o Brasil venceu cinco dos seis jogos. Pela fase de grupos, o time bateu o Uruguai e Bahamas, mas perdeu para os EUA. Então, venceu a República Dominicana nas quartas. O jogo mais duro, no entanto, foi contra os Estados Unidos. Após estar perdendo por 20 pontos no terceiro quarto, a equipe virou por 92 a 77 e foi à final contra os argentinos.

MVP da AmeriCup, Yago teve médias de 17.8 pontos, 6.2 assistências, 3.3 rebotes, além de 48.7% no arremesso de três pelo Brasil. Tudo isso em cerca de 27 minutos por noite. Contra os EUA, por exemplo, ele teve um grande duplo-duplo ao somar 25 pontos e 12 passes para a cesta na semifinal.

Este foi o quarto título de Yago com a camisa do Brasil: campeão do Torneio Pré-Olímpico (2021), campeão do Campeonato Sul-Americano sub-21 (2018) e campeão do Globl Jam Canadá (2022). Pela seleção, Yago disputou duas vezes a Copa do Mundo (2019 e 2023), além dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Estrela Vermelha

MVP da AmeriCup, Yago Santos corre o risco de deixar o Estrela Vermelha, seu time nas últimas duas temporadas. Isso porque o clube avisou que ele não faz parte dos planos do técnico e já estaria atrás de um novo time para 2025/26.

Pelo Estrela Vermelha, Yago ficou com médias de 7.3 pontos e 3.5 assistências, em 63 jogos da EuroLiga. Além disso, acertou 40% das bolas de três. No entanto, o time não chegou aos playoffs nas duas campanhas em que contou com o brasileiro. Ele ainda foi o MVP das finais da Liga Adriática em 2024, sendo duas vezes campeão da Copa da Sérvia.

Yago ainda tem mais dois anos sob contrato com o time sérvio.

