Com Nikola Jokic dominante, Sérvia bate Letônia no EuroBasket

Graças a uma atuação dominante de Nikola Jokic, a Sérvia bateu a Letônia e garantiu classificação à próxima fase do EuroBasket. No duelo que ocorreu em Riga, os sérvios venceram os donos da casa por 84 a 80. Desse modo seguem invictos na competição. A Letônia, por sua vez, perdeu o segundo jogo em três disputados.

Mesmo sem Bogdan Bogdanovic, fora por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, a Sérvia mostrou força em um ambiente hostil. Afinal, confia no melhor jogador da atualidade para ganhar mais uma no EuroBasket. Entao, com 19 pontos de Jokic, os sérvios foram para o intervalo em vantagem (42 a 38).

No terceiro quarto, o craque do Denver Nuggets seguiu levando a melhor sobre Kristaps Porzingis. Assim, Nikola Jokic anotou nove pontos no período e a Sérvia abriu 11 pontos de frente (67 a 56) contra a Letônia. Ou seja, entrou no quarto final com a vitória praticamente assegurada.

Mas nos minutos finais, os donos da casa reagiram. Com quatro bolas de três, os letões chegaram a ficar a apenas dois pontos da igualdade. Porém, no minuto final, Jokic acertou os lances livres para garantir o triunfo sérvio. Letônia e Sérvia, portanto, fizeram um jogo de alto nível.

Protagonista mais uma vez pela Sérvia, Nikola Jokic terminou o duelo contra a Letônia com 39 pontos. Foram 15 cestas em 26 tentativas. Ou seja, um aproveitamento de 58%. Além disso, pegou dez rebotes e, assim, alcançou o duplo-duplo.

Já pela Letônia, o cestinha foi Davis Bertans, com 16 pontos. Ele também conseguiu o duplo-duplo, pois pegou dez rebotes. Porzingis, por sua vez, anotou 14 pontos, pegou seis rebotes e deu três tocos.

A Sérvia volta à quadra nesta segunda-feira (1). O adversário será a Tchéquia, lanterna do grupo A. A bola vai subir às 15h15 (horário de Brasília). Pressionada, a Letônia terá Portugal pela frente. O duelo decisivo, em Riga, começará ao meio-dia.

(1-2) Letônia 80 x 84 Sérvia (3-0)

Letônia

Jogador PTS REB AST STL BLK Davis Bertans 16 10 1 2 1 Kristaps Porzingis 14 6 2 1 3 Richards Lomazs 13 4 4 1 0

Três pontos: 12-31 (39%); Davis Bertans: 4-10

Sérvia

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 39 10 4 3 0 Filip Petrusev 12 4 1 2 0 Marko Guduric 11 5 5 0 0

Três pontos: 8-20 (40%); Ognjen Dobric: 2-2

EuroBasket 2025 – Outros jogos do dia

* Grupo A

(0-3) Tchéquia 75 x 89 Estônia (1-2)

No duelo dos lanternas da chave, a Estônia bateu a Tchéquia e conseguiu a primeira vitória no EuroBasket. O armador Kristian Kullamae foi o destaque, com 16 pontos, sete rebotes e sete assistências. Desse modo, os estonianos ainda sonham com a classificação à próxima fase.

* Grupo B

(2-1) Lituânia 88 x 107 Alemanha (3-0)

A favorita Alemanha fez mais uma vítima no EuroBasket. Sobrou para a Lituânia, que viu um show de Dennis Schroder e Franz Wagner. Afinal, a dupla combinou para 50 pontos, dez rebotes, dez assistências e sete roubos de bola. Juntos, acertaram 18 dos 35 arremessos que tentaram. Ou seja, um aproveitamento de 51%.

(0-3) Grã-Bretanha 59 x 78 Suécia (1-2)

A Suécia não teve dificuldades para bater a Grã-Bretanha e assegurar a sua primeira vitória. O destaque do duelo foi o jovem Pelle Larsson. Aliás, o novato do Miami Heat fez 23 pontos.

* Grupo C

(1-1) Itália 78 x 62 Geórgia (1-1)

A Itália conseguiu a primeira vitória no EuroBasket. Com 29 pontos da dupla Saliou Niang e Simone Fontecchio, os italianos bateram a Geórgia. No entanto, o cestinha do jogo foi o georgiano Goga Bitadze, com 22 pontos.

(0-2) Chipre 69 x 96 Grécia (2-0)

Mesmo sem contar com o astro Giannis Antetokounmpo (poupado), a Grécia atropelou a seleção do Chipre. Tyler Dorsey e Dinos Mitoglou foram os cestinhas gregos, com 18 pontos cada.

* Grupo D

(0-2) Islândia 64 x 71 Bélgica (1-1)

A Bélgica superou a Islândia e venceu pela primeira vez na competição. O armador Emmanuel Lecomte foi o destaque belga, com 16 pontos e seis assistências. Mas o cestinha da partida foi o pivô islandês Tryggvi Hlinason, com 20 pontos. Ele ainda pegou dez rebotes e, assim, alcançou o duplo-duplo.

(2-0) França 103 x 95 Eslovênia (0-2)

O craque Luka Doncic bem que tentou, mas a França foi letal nos momentos finais para vencer o duelo e se manter invicta no EuroBasket. O destaque francês foi Sylvain Francisco. Vindo do banco, o armador fez 32 pontos, sete rebotes e cinco assistências. Doncic, por sua vez, flertou com o triplo-duplo: 39 pontos, oito rebotes e nove assistências.

