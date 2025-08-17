Com quatro atletas da NBA, França define time para o EuroBasket

Com quatro jogadores que atuam na NBA, a França fechou a lista de convocados para representar o time no EuroBasket deste ano. O anúncio foi feito neste domingo (17). A 42ª edição do torneio vai ocorrer entre os dias 27 de agosto e 14 de setembro. Mais uma vez, a competição será disputada em quatro países: Chipre, Finlândia, Letônia e Polônia.

Para o EuroBasket deste ano, a França terá uma série de desfalques importantes. Ou seja, não estará com a força máxima. Assim, o técnico Frédéric Fauthoux não convocou destaques da NBA como Victor Wembanyama e Rudy Gobert. O craque do San Antonio Spurs ainda se recupera de uma trombose, enquanto o pivô do Minnesota Timberwolves preferiu tirar um tempo para descansar com a família.

O veterano Evan Fournier, que jogou por 12 anos na NBA, mas hoje lidera o Olympiacos (Grécia), também desfalca a França no EuroBasket. Afinal, o ala de 32 anos não está na melhor forma física. O jogador, aliás, está com dores no tornozelo direito.

Apesar das ausências de astros da NBA, o técnico da França confia em uma boa participação do time no EuroBasket. Esta será a primeira competição de Fauthoux à frente da seleção francesa. O treinador, afinal, substituiu o lendário Vincent Collet, que comandou a França por 15 anos (2009- 2024).

“Os desfalques não diminuem as nossas ambições. Mesmo que precisemos sempre dos melhores jogadores, precisamos especialmente da melhor equipe. Hoje, quero criar um estado de espírito, unir o grupo e obter o melhor resultado possível”.

“É a melhor equipe que faz a diferença, com líderes que surgirão. As hierarquias serão construídas ao longo do tempo. Além disso, há quatro medalhistas olímpicos no time. Então, não podemos esquecer disso. A experiência existe, afinal”, disse o confiante Fauthoux.

O maior problema da França no EuroBasket deverá ser no garrafão. Afinal, além de Wembanyama e Gobert, a seleção não terá outros pivôs importantes. Lesionados, Mathias Lessort (Panathinaikos-GRE) e Vincent Poirier (Anadolu Efes-TUR) estão de fora. Além disso, o jovem Moussa Diabate, do Charlotte Hornets, pediu dispensa para focar na próxima temporada da NBA.

Mesmo com os desfalques da NBA, a França vai levar um time forte para o EuroBasket 2025. Desse modo, segue como uma das favoritas a conquistar uma medalha. Campeã em 2013, a seleção francesa foi vice na última edição (2022), quando perdeu a final para a Espanha.

O destaque, a princípio, é Guerschon Yabusele, capitão da equipe e reforço do New York Knicks para 2025/26. Além dele, a França terá outrês três da NBA: Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) e a dupla Bilal Coulibaly e Alex Sarr (ambos do Washington Wizards).

Por fim, a França está no Grupo D da competição. Assim, terá pela frente Bélgica, Eslovênia, Israel, Polônia e Islândia. Além disso, as equipes vão se enfrentar em em Katowice, na Polônia. Os quatro primeiros passarão para as oitavas de final.

Time da França para o EuroBasket 2025 (com quatro da NBA)

Armadores

Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas-LIT)

Matthew Strazel (Monaco-FRA)

Élie Okobo (Monaco-FRA)

Théo Maledon (Real Madrid-ESP)

Alas

Bilal Coulibaly (Washington Wizards-EUA)

Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks-EUA)

Isaia Cordinier (Anadolu Efes-TUR)

Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia-ESP)

Jaylen Hoard (Maccabi Tel Aviv-ISR)

Pivôs

Guerschon Yabusele (New York Knicks-EUA)

Alex Sarr (Washington Wizards-EUA)

Mam Jaiteh (Dubai-EAU)

