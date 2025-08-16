Os melhores agentes livres da NBA disponíveis no mercado

Após quase dois meses desde a abertura do mercado da NBA, muitos jogadores foram negociados, mas ainda restam bons agentes livres disponíveis. Então, o Jumper Brasil selecionou alguns dos principais nomes que podem ser negociados até o dia 20 de outubro. A posição mais presente na lista é a de armador.

Ao todo, ainda restam 83 agentes livres irrestritos disponíveis no mercado da NBA. No entanto, separamos cinco dos principais nomes. Vale ressaltar, ainda, que os restritos não serão mencionados. Ou seja, aqueles que os times podem igualar ofertas para mantê-los no elenco.

Aliás, a lista de agentes livres restritos é muito menor. Isso porque conta com penas quatro atletas. São eles: Jonathan Kuminga, Josh Giddey, Cam Thomas e Quentin Grimes. Todos, inclusive, vivem “novelas” na NBA. Uma coisa em comum, afinal, é a alta pedida salarial. Eles desejam receber um bom aumento para os próximos anos.

O mais polêmico deles é Jonathan Kuminga que tem feito a offseason do Golden State Warriors ficar estagnada. A equipe de San Francisco ainda não acertou nenhuma troca. Enquanto isso, Giddey e Cam Thomas desejam receber ao menos US$30 milhões – valores bem acima do que Chicago Bulls e Brooklyn Nets planejavam pagar.

Confira os principais agentes livres irrestritos da NBA seus rumores no mercado

De’Anthony Melton

Falando em Kuminga, a definição do jovem jogador pode impactar no futuro de De’Anthony Melton. Isso porque ele é cotado para assinar um contrato com o Golden State Warriors, de acordo com o jornalista Marc Stein. Mas, isso só deve acontecer quando o futuro do ala-pivô for definido.

Melton foi jogador do Warriors na última temporada. Ele foi contratado antes do início de 2024/25, mas sofreu grave lesão e disputou apenas seis jogos. Como resultado, a direção conseguiu negociá-lo na trade deadline para o Brooklyn Nets. Portanto, seria o retorno do ala-armador ao time.

Al Horford

Da mesma forma, Al Horford vive situação parecida com a de Melton. O Warriors quer ter o pivô para 2025/26, mas só deve fechar acordo com ele após definir o futuro de Kuminga. Ainda segundo Marc Stein, os dois jogadores são favoritos para vestir a camisa de Golden State.

“Minha expectativa é que, de uma forma ou de outra, o Warriors tenha Horford e Melton em seu elenco. Nos bastidores, a direção tem atuado ativamente durante a agência livre, apesar de ainda não ter fechado nenhum novo contrato. E os dois nomes estão muito ligados à franquia”, disse o insider.

Horford defendeu o Boston Celtics nos últimos quatro anos, sendo sete ao todo (sua primeira passagem foi entre 2016 e 2019). Entretanto, de acordo com o repórter Ryan Stano, da revista Sports Illustrated, a franquia desistiu de renovar o vínculo com o pivô de 39 anos. Como resultado, ele deve assinar com um novo time.

Malcolm Brogdon

Malcolm Brogdon sofreu com lesões nas últimas temporadas por Portland Trail Blazers e Washington Wizards. Agora na lista de agentes livres da NBA, ele é um nome que tem agitado o mercado. Afinal, há pouco mais de um mês, oito times estariam de olho no veterano. Os rumores mais quentes já indicaram Sacramento Kings e Warriors. Mas, o último time que surgiu como interessado foi o Minnesota Timberwolves.

A equipe estaria de olho em um armador para 2025/26. Então, Brogdon é um dos principais candidatos, de acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report.

“Acho que Minnesota ainda está em uma situação muito boa para ter Malcolm Brogdon. O time está monitorando o veterano e a condição parece boa. Não estou fazendo uma previsão, mas acho que é uma boa opção para os dois lados”, disse o jornalista.

Ben Simmons

Um dos nomes mais falados na NBA, Ben Simmons é alvo constante de rumores. Considerado um dos principais nomes livres, há um grande favorito a contratá-lo: o New York Knicks. A franquia está ligada ao armador desde a abertura do mercado. Inclusive, o interesse seria mútuo, segundo Ian Bagley, da rede SNY TV.

Do mesmo modo, de acordo com Brett Siegel, do site Clutch Points, o jogador de 29 anos deverá fechar pelo valor mínimo para veteranos. Siegel informou ainda que Simmons vai tomar uma decisão em breve.

O australiano também já foi alvo do Boston Celtics. No entanto, após fechar com o ala-pivô Chris Boucher, o caminho para o Knicks ficou livre. Além disso, o Kings foi outro time que surgiu em rumores para contar com Ben Simmons. Isso, inclusive, poderia interferir no futuro de outro nome importante da lista: Russell Westbrook.

Russell Westbrook

Ben Simmons e Russell Westbrook são dois dos melhores agentes livres disponíveis no mercado da NBA. Mas, mais do que isso, as decisões sobre o destino de ambos estão bem atreladas. Enquanto um não definir o seu novo time, o outro vai ficar na espera. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, o impasse do australiano “trava” o mercado para jogadores como o ex-MVP da liga.

O impasse ficou claro quando Knicks e Kings foram apontados como principais destinos dos jogadores. Portanto, estariam em rotas parecidas. A princípio, o time de Nova York só buscaria acordo com Westbrook caso não consiga Ben Simmons.

Por outro lado, Westbrook também já teve nome vinculado ao Oklahoma City Thunder. Mas o atual campeão da NBA não deve querer o retorno do veterano. Como resultado, o destino mais provável do armador parece ser o Sacramento Kings. No fim de julho, Carmichael Dave, da rede Sactown Sports, indicou que as partes avançaram as negociações e estão motivadas para chegar a um acerto.

