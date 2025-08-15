Agência livre de 2026 da NBA deve ter grandes astros disponíveis

A atual agência livre da NBA vem sendo uma grande decepção, mas a de 2026 tem tudo para ser muito melhor. Afinal, nesta offseason, poucos jogadores de impacto tinham algo a decidir. E pior, quem precisava resolver uma troca ou assinar com um time, tudo aconteceu logo nos primeiros dias.
No meio de agosto, a offseason está muito mais por conta de rumores envolvendo os quatro agentes livres restritos que até aqui não conseguiram os salários que queriam. Jonathan Kuminga, por exemplo, vive impasse com o Golden State Warriors e tenta sair em troca. Por enquanto, nada.
Já entre os grandes nomes da NBA, como Kevin Durant, sua negociação para o Houston Rockets aconteceu logo no começo da agência livre. Outros jogadores fecharam contratos de forma rápida.
E ainda tem o fato de que o atual CBA (Acordo Coletivo de Trabalho) deixou a agência livre da NBA bem mais “engessada” do que o normal, pois times começaram a estender contratos previamente. Como resultado, poucos jogadores de mais impacto no mercado ficaram livres.
No entanto, a agência livre de 2026 tem tudo para ser uma das melhores dos últimos anos na NBA.
Um deles é o armador Trae Young, que está insatisfeito por não receber a extensão prévia do Atlanta Hawks e pode testar a agência livre no ano que vem. O jogador teria 2025/26 para fazer o time vencer e deve abrir mão de sua opção na próxima offseason. Ao menos, é o que os rumores dizem.
Quem também pode deixar o contrato é James Harden, do Los Angeles Clippers. Apesar de estender seu acordo com o time, ele já forçou saídas em outras equipes. Então, o mercado sabe que não é impossível ver o astro saindo na próxima agência livre.
No entanto, o grande nome para a próxima agência livre da NBA, mesmo quando já tiver completado 41 anos, será LeBron James. O astro do Los Angeles Lakers está em seu último ano de acordo e estará disponível pela primeira vez na carreira.
Isso motivou vários rumores de que ele poderia deixar o Lakers em troca ou até mesmo dispensado na agência livre. Não aconteceu, mas até que ele estenda na próxima offseason, o mercado estará de olho em todas as suas ações ao longo de 2025/26.
Veja alguns dos jogadores que podem estar livres na próxima offseason da NBA
|Jogador
|Time
|Opção*
|Bradley Beal
|Rockets
|J
|Christian Braun
|Nuggets
|R
|Toumani Camara
|Blazers
|R
|Dyson Daniels
|Hawks
|R
|Lu Dort
|Thunder
|T
|Draymond Green
|Warriors
|J
|Walker Kessler
|Jazz
|R
|Zach LaVine
|Kings
|I
|Keegan Murray
|Kings
|R
|Norman Powell
|Heat
|I
|Coby White
|Bulls
|I
|Austin Reaves
|Lakers
|J
|Deandre Ayton
|Lakers
|J
|Harrison Barnes
|Spurs
|I
|Andrew Wiggins
|Heat
|J
|PJ Washington
|Mavs
|I
|Jalen Duren
|Pistons
|R
|Kristaps Porzingis
|Hawks
|I
J: Jogador
T: Time
R: Restrito
I: Irrestrito
