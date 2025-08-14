Celtics define armador titular para temporada da NBA

Ao que tudo indica, o Boston Celtics terá um velho conhecido como armador titular para a próxima temporada da NBA. De acordo com o jornalista Grant Afseth, do Newsweek, Payton Pritchard vai ocupar a função em 2025/26.

Vencedor do prêmio de melhor reserva da última campanha da NBA, Payton Pritchard será o armador principal do time de Boston. Ele teve médias de 21.7 pontos e 7.3 assistências nos três jogos que começou em 2024/25.

Como resultado, Anfernee Simons, que chegou em troca com o Portland Trail Blazers, vai começar no banco. Aliás, existem vários rumores de que o Celtics tenta trocar o jogador ainda na atual agência livre. Afinal, o time precisa economizar para sair de vez dos níveis de multas da liga. Por enquanto, está no primeiro apron.

Pritchard assume a condição de armador titular do Celtics após a saída de Jrue Holiday, dono da posição nos últimos dois anos. Até então, havia a expectativa de que Derrick White fosse fazer a função, com Simons ao seu lado. No entanto, a formação deve ser utilizada em algumas situações de jogo. Isso, claro, se não sair nenhuma troca até lá.

O armador vai para a sua sexta temporada da NBA no Celtics. Em 2024/25, ele teve a melhor de sua carreira, mesmo vindo do banco. Foram médias de 14.3 pontos, 3.8 rebotes, 3.5 assistências, além de um aproveitamento de 40.7% de três.

Embora Pritchard não seja um bom defensor, o armador dá volume de jogo ao Celtics e, como estará ao lado de White, o problema pode ser “diluído”. De acordo com especulações, o técnico Joe Mazzulla pode experimentar formações bem mais baixas, podendo ter os dois, além de Simons em quadra ao mesmo tempo.

Sem Jayson Tatum por toda a próxima temporada da NBA, Jaylen Brown deve assumir as funções de líder e cestinha. No entanto, em sete jogos sem Tatum, Brown não “explodiu” na pontuação. Ele fez médias de 22.9 pontos, 6.4 rebotes e 6.3 assistências quando o camisa 0 não esteve em quadra em 2024/25.

Outro jogador que deve ganhar posição de titular no Celtics para a nova temporada é o pivô Neemias Queta. Afinal, o time de Boston trocou Kristaps Porzingis para o Atlanta Hawks no começo da agência livre da NBA.

Para piorar, a direção do Celtics vê como quase impossível a volta do veterano Al Horford. De acordo com vários rumores, o jogador deve fechar contrato com o Golden State Warriors para 2025/26.

Sem três titulares do título de 2023/24 da NBA, além de Horford, o Celtics é previsto para ficar com o 12° lugar no ranking do Leste, de acordo com o site oficial da NBA.

