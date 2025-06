França pode ficar sem astros da NBA no EuroBasket

No sábado (21), o jornal L’Equipe informou que Rudy Gobert está fora do principal torneio de seleções da Europa. Assim, a França pode disputar o EuroBasket 2025 sem dois dos principais astros da NBA do elenco. Isso porque Victor Wembanyama ainda é dúvida por conta de uma trombose que o tirou das quadras após o All-Star Game.

Ainda de acordo com o jornal francês, a decisão de não disputar o torneio foi de Rudy Gobert. Então, será apenas a segunda vez que o pivô do Minnesota Timberwolves vai desfalcar sua seleção em grandes competições. A primeira foi também em um EuroBasket, em 2017.

“Este pode ser apenas o primeiro grande revés para a seleção francesa antes do EuroBasket. Já incertos quanto à disponibilidade de Victor Wembanyama, a França agora terá que abrir mão de outra peça fundamental: Rudy Gobert. Afinal, o pivô do Timberwolves decidiu se retirar do torneio”, publicou o L’Equipe.

Portanto, depois de duas temporadas disputando as finais da Conferência Oeste com o Timberwolves, além da participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o pivô de 32 anos será desfalque no próximo grande torneio da França. Enquanto isso, Victor Wembanyama ainda não tem previsão de retorno às quadras. Após o fim da temporada da NBA, o jovem astro do San Antonio Spurs revelou sua situação.

“Sou capaz de trabalhar duro, levantar pesos e jogar basquete. É tudo muito controlado e leve. Às vezes, sinto que gostaria de fazer mais. Mas é uma orientação médica. Estamos indo com calma. Não estou atrasado nem adiantado na recuperação. É um processo. Definitivamente, há etapas para me recuperar. Então, não sei se há chances de jogar (o EuroBasket). Há muitas dúvidas”, disse o pivô do Spurs.

Com a ausência dos astros da NBA para o EuroBasket 2025, o técnico da França, Frederic Fauthoux, terá que buscar outras opções para o time. Os substitutos mais prováveis são outros nomes da liga americana: Guerschon Yabusele, do Philadelphia 76ers, e Alex Sarr, do Atlanta Hawks. Ambos apareceram na pré-lista de 58 jogadores convocados.

A França está no Grupo D da competição. Assim, terá pela frente Bélgica, Eslovênia, Israel, Polônia e Islândia. As equipes vão se enfrentar entre 28 de agosto e 4 de setembro em Katowice, Polônia. Os quatro primeiros colocados passarão da fase de grupos para as eliminatórias. A fase mata-mata do EuroBasket será disputada de 6 a 14 de setembro em Riga, Letônia.

