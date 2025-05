NBA: Jornalista revela informação sobre Victor Wembanyama e Spurs

Quando foi anunciado que Victor Wembanyama perderia o restante da temporada da NBA, o San Antonio Spurs perdeu força para brigar pela pós-temporada. Afinal, o francês é o principal jogador da equipe e liderava a corrida para o prêmio de Defensor do Ano. No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, a expectativa é de que o francês esteja disponível já para os treinos antes da próxima campanha.

O jogador perdeu os últimos dois meses de temporada, por conta de uma trombose venosa no ombro direito. Até lá, seus números eram de 24.3 pontos, 11 rebotes e 3.8 tocos por jogo. Além disso, foi All-Star.

A notícia da condição médica do pivô foi recebida com surpresa. Isso porque não é comum que atletas de alto nível tenham tromboses venosas. Foi a mesma condição que fez Chris Bosh se aposentar, contudo, o que motivou a equipe médica do Spurs a tirá-lo da temporada.

Já sem o técnico Gregg Popovich, e então sem Wembanyama, San Antonio optou por também fazer uma cirurgia na mão de De’Aaron Fox. Dessa forma, a equipe ficou sem seus principais jogadores, mas os garantiu saudáveis para a próxima temporada.

Essa campanha que, aliás, deve ser movimentada. O Spurs terá Fox e Wembanyama de volta, além de ter a segunda escolha geral do Draft, que pode ou não ser trocada. Ademais, Stephon Castle, calouro do ano, também estará disponível. Por fim, Popovich confirmou sua aposentadoria, e Mitch Johnson será o treinador efetivo.

Assim, com Victor Wembanyama e Fox de volta ao Spurs, mais a segunda escolha geral e Castle, o Spurs pode brigar por classificação na NBA. Vale lembrar que já são seis anos desde a última aparição nos playoffs, em 2019. Antes disso, esteve na pós-temporada por 22 anos seguidos.

Enquanto isso, Spurs não deve trocar a segunda escolha geral. Foi o que indicou o técnico Mitch Johnson, quando falou sobre o tema. “Quando você tem uma escolha top 3, a organização está em um lugar muito bom para fazer uma grande aquisição, com um bom jovem jogador. É isso que faremos”, disse.

“Acho que nosso grupo sempre fará o trabalho de casa e vai considerar duas boas peças jovens para adicionar ao elenco”, disse Johnson, fazendo referência também à 14ª escolha geral do time. E agora, com a segunda escolha, você tem um pouco mais de liberdade para escolher… os melhores do grupo. Estamos empolgados para começar com isso”, completou.

