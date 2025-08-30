Ideia de troca leva jogador do Bulls ao Warriors

Golden State e Chicago já estiveram envolvidos em rumores nesta offseason

troca bulls warriors jogador Fonte: Reprodução / X

O site Fade Away World sugeriu uma ideia de troca que reforça o Golden State Warriors com um jogador do Chicago Bulls. Praticamente sem se movimentar na offseason, o time de San Francisco tem apenas a base elenco da última temporada. E o que impulsiona o marasmo na franquia é a incerteza sobre Jonathan Kumings. O ala-pivô, aliás, também estaria envolvido no acordo, já que a proposta é incluir o Sacramento Kings para ser seu destino.

Continua após a publicidade

Então, o jogador do Chicago Bulls que chegaria ao Golden State Warriors em troca é Coby White. Além dele, Chicago também enviaria Ayo Dosunmo para Golden State. Em contrapartida, o time de Illinois se fortaleceria para o futuro com escolhas de Draft e teria Malik Monk, vindo do Kings. Assim, Sacramento receberia Kuminga e Moses Moody.

“Para o Warriors, esta troca visa maximizar a chance de mais um título de de Stephen Curry. Ao mesmo tempo, atende duas de suas maiores necessidades: arremessos confiáveis ​​e um armador reserva estável. Coby White, que fez boa temporada passada, dá a Golden State um novo ‘Splash Brother’ para colocar ao lado de Curry e Jimmy Butler“, justificou o portal.

Continua após a publicidade

Em 2024/25, White teve o melhor ano de sua carreira. Isso porque terminou com médias de 20.4 pontos, 4.5 assistências e 37% de aproveitamento nas bolas de três. Como resultado, o jogador foi o cestinha do Bulls após a saída de Zach LaVine.

Leia mais!

Coby White, de 25 anos, é elegível para uma extensão em seu vínculo com o time na offseason da NBA. De acordo com alguns rumores, ele poderia receber US$22.3 milhões por campanha se o fizer previamente. Ou seja, na atual agência livre. Afinal, ele vai receber US$12.8 milhões por 2025/26. Mas se quiser deixar para o próximo ano, o valor pode bater na casa dos US$40 milhões anuais.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, segundo o Fade Away World, Ayo Dosunmo seria uma opção confiável quando Stephen Curry precisar ir para banco. Dessa forma, tiraria o “peso” de Draymond Green em distribuir passes e ajudaria Butler na defesa de perímetro. O ala-armador também vem de sua melhor campanha na carreira com médias de 12.3 pontos, 4.5 assistências e mais de 30 minutos por jogo.

Tanto Coby White como Ayo Dosunmu vão para o último ano de contrato com o Bulls, o que alimenta ainda mais os rumores da NBA. Mas o time ainda conta com vários outros jogadores na mesma situação. São os casos de Nikola Vucevic, Zach Collins, Kevin Huerter, Jevon Carter e o jovem Dalen Terry.

Continua após a publicidade

Portanto, a ideia de troca entre Bulls e Warriors ajudaria os dois times e ainda colocaria fim na novela Jonathan Kuminga. Inclusive, o jovem jogador iria para uma equipe que já fez ofertas por ele ao longo da agência livre. O Sacramento Kings foi um dos times mais ativos atrás do ala-pivô. No entanto, Golden State recusou as ofertas. Mas, neste cenário, a franquia de San Francisco pode aceitar.

Confira os detalhes da ideia de troca entre Bulls e Warriors:

Warriors recebe: Coby White e Ayo Dosunmo
Bulls recebe: Malik Monk, duas escolhas de primeira rodada (2028 via Kings e 2030 via Warriors) e uma de segunda rodada (2031 via Kings)
Kings recebe: Jonathan Kuminga e Moses Moody

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Ideia de troca leva jogador do Bulls ao Warriors
Últimas Notícias Thumbnail
Lauri Markkanen tem atuação épica pela Finlândia no EuroBasket
Últimas Notícias Thumbnail
NBA: Timberwolves dá prioridade para contrato com jogador
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.