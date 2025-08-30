Ideia de troca leva jogador do Bulls ao Warriors

O site Fade Away World sugeriu uma ideia de troca que reforça o Golden State Warriors com um jogador do Chicago Bulls. Praticamente sem se movimentar na offseason, o time de San Francisco tem apenas a base elenco da última temporada. E o que impulsiona o marasmo na franquia é a incerteza sobre Jonathan Kumings. O ala-pivô, aliás, também estaria envolvido no acordo, já que a proposta é incluir o Sacramento Kings para ser seu destino.

Então, o jogador do Chicago Bulls que chegaria ao Golden State Warriors em troca é Coby White. Além dele, Chicago também enviaria Ayo Dosunmo para Golden State. Em contrapartida, o time de Illinois se fortaleceria para o futuro com escolhas de Draft e teria Malik Monk, vindo do Kings. Assim, Sacramento receberia Kuminga e Moses Moody.

“Para o Warriors, esta troca visa maximizar a chance de mais um título de de Stephen Curry. Ao mesmo tempo, atende duas de suas maiores necessidades: arremessos confiáveis ​​e um armador reserva estável. Coby White, que fez boa temporada passada, dá a Golden State um novo ‘Splash Brother’ para colocar ao lado de Curry e Jimmy Butler“, justificou o portal.

Em 2024/25, White teve o melhor ano de sua carreira. Isso porque terminou com médias de 20.4 pontos, 4.5 assistências e 37% de aproveitamento nas bolas de três. Como resultado, o jogador foi o cestinha do Bulls após a saída de Zach LaVine.

Coby White, de 25 anos, é elegível para uma extensão em seu vínculo com o time na offseason da NBA. De acordo com alguns rumores, ele poderia receber US$22.3 milhões por campanha se o fizer previamente. Ou seja, na atual agência livre. Afinal, ele vai receber US$12.8 milhões por 2025/26. Mas se quiser deixar para o próximo ano, o valor pode bater na casa dos US$40 milhões anuais.

Enquanto isso, segundo o Fade Away World, Ayo Dosunmo seria uma opção confiável quando Stephen Curry precisar ir para banco. Dessa forma, tiraria o “peso” de Draymond Green em distribuir passes e ajudaria Butler na defesa de perímetro. O ala-armador também vem de sua melhor campanha na carreira com médias de 12.3 pontos, 4.5 assistências e mais de 30 minutos por jogo.

Tanto Coby White como Ayo Dosunmu vão para o último ano de contrato com o Bulls, o que alimenta ainda mais os rumores da NBA. Mas o time ainda conta com vários outros jogadores na mesma situação. São os casos de Nikola Vucevic, Zach Collins, Kevin Huerter, Jevon Carter e o jovem Dalen Terry.

Portanto, a ideia de troca entre Bulls e Warriors ajudaria os dois times e ainda colocaria fim na novela Jonathan Kuminga. Inclusive, o jovem jogador iria para uma equipe que já fez ofertas por ele ao longo da agência livre. O Sacramento Kings foi um dos times mais ativos atrás do ala-pivô. No entanto, Golden State recusou as ofertas. Mas, neste cenário, a franquia de San Francisco pode aceitar.

Confira os detalhes da ideia de troca entre Bulls e Warriors:

Warriors recebe: Coby White e Ayo Dosunmo

Bulls recebe: Malik Monk, duas escolhas de primeira rodada (2028 via Kings e 2030 via Warriors) e uma de segunda rodada (2031 via Kings)

Kings recebe: Jonathan Kuminga e Moses Moody

