Josh Giddey usa “ameaça” para negociar contrato com o Bulls

As negociações do novo contrato de Josh Giddey com o Chicago Bulls não saem do lugar. O australiano, assim como outros agentes livres restritos, vive um impasse na extensão do vínculo. Ele não recua em sua alta pedida salarial, mas a falta de concorrência deixa o time em uma situação confortável. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, o jogador só tem uma “vantagem” nas negociações no momento.

Continua após a publicidade

“Aceitar a oferta qualificatória em seu contrato, a princípio, é a ameaça de Josh. Mais do que isso, virou o grande trunfo dele em relação a Chicago nas conversas. A equipe não tem rivais no mercado, então resiste em subir a sua oferta da faixa dos US$20 milhões por temporada. O atleta, por sua vez, quer um valor mais perto dos US$30 milhões ao ano”, detalhou o jornalista.

Giddey tem uma oferta qualificatória de US$11,1 milhões no atual vínculo com o Bulls. Ele pode aceitá-la e, então, entrar em uma situação curiosa. O armador aceitaria atuar mais uma temporada pelo time para voltar ao mercado em 2026. Mas, nessa segunda vez, seria agente livre irrestrito. Fischer apurou que, diante da “baixa” proposta da direção de Illinois, o jovem decidiu fazer “jogo duro” no dia a dia.

Continua após a publicidade

“Josh esteve em Las Vegas durante a Summer League, mas não assistiu aos jogos do time in loco. Foi um tipo de tomada de posição da sua parte, pois vários jogadores do elenco aparecem na beira da quadra. Coby White e Patrick Williams, por exemplo, estiveram lá. Ele até se encontrou com os seus companheiros na cidade, mas evitou compromissos como jogador da franquia”, contou o repórter.

Leia mais sobre o Chicago Bulls

Sem saída

Outra saída possível, como mostra a situação de Jonathan Kuminga, seria uma troca. Fischer, no entanto, crê ser improvável que as negociações do novo contrato do Bulls com Josh Giddey cheguem a esse ponto. Qual é a diferença entre os dois casos? Em síntese, a vontade do time envolvido. Os dirigentes de Chicago, diferente do Golden State Warriors, nem cogitam a saída do agente livre.

Continua após a publicidade

“Chicago, antes de tudo, não quer perder Josh. Deixá-lo ir embora não está nos planos em nenhuma circunstância porque é muito valorizado dentro da organização. A equipe tinha ofertas de troca com mais de uma escolha de primeira rodada de draft por Alex Caruso, mas preferiram Josh. Já dá para ter uma ideia do quanto gostam dele por aí”, explicou o experiente jornalista.

A resistência do Bulls em subir a sua proposta poderia sinalizar que não fazem questão de manter Giddey. Mas Fischer garante que tudo não passa de uma negociação ditada pelo mercado. “Todos veem Josh como um ponto central do elenco de Chicago para os próximos anos. Então, a franquia não vai recuar em sua proposta ou desistir de mantê-lo. Essa é a situação”, resumiu.

Continua após a publicidade

Mal-estar?

Pode ser que Giddey comece a próxima temporada com um novo contrato assinado e garantido no Bulls por vários anos. Mas é impossível que o impasse não crie um mal-estar interno. Fischer garante que há um clima frio nos bastidores entre o atleta e os dirigentes de Chicago. O mais importante, no entanto, é que ele gosta dos colegas e treinadores a ponto de priorizar seguir na franquia.

“Josh tem uma boa relação com todos os seus companheiros, assim como a comissão técnica. Ele se dá muito bem com Billy Donovan. Mas a situação é essa e ele precisa jogar com as suas armas. Por isso, como os outros agentes livres restritos de elite, ele cogita aceitar a oferta qualificatória na forma de uma ameação ao time. Só isso”, concluiu Fischer.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA