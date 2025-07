Bulls estende contrato com Billy Donovan

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Chicago Bulls acertou extensão de contrato com o técnico Billy Donovan, neste domingo (27). No entanto, não foram divulgadas informações sobre o tempo ou os valores do novo vínculo. Aliás, a renovação não é uma surpresa já que a franquia negociava com o comandante desde o término da última temporada.

Em meados de junho, Marc Stein, da plataforma Substack, já havia dito sobre os planos do Bulls em renovar o contrato de Billy Donovan. Então, as partes voltaram a conversar esta semana em meio ao planejamento da offseason. Agora, Charania afirma que, apesar de poucos resultados expressivos do time, a franquia acredita e gosta da liderança do treinador.

Billy Donovan está à frente do time de Chicago há cinco anos. Neste período, acumulou 195 vitórias e 205 derrotas. Portanto, um aproveitamento de 48.8%. No entanto, sob seu comando, o Bulls disputou os playoffs da NBA apenas uma vez: em 2021/22. Esta campanha, inclusive, foi a primeira do núcleo formado por Lonzo Ball, DeMar DeRozan, Zach LaVine e Nikola Vucevic. A equipe ficou na parte de cima da Conferência Leste por boa parte do ano, mas caiu de rendimento após a grave lesão de seu armador titular.

Na única campanha de playoffs dos últimos anos, o Chicago Bulls se classificou na sexta posição, mas caiu para o Milwaukee Bucks na primeira rodada. Desde então, o time de Donovan não conseguiu a fase decisiva da NBA, pois foi eliminado no play-in nas últimas três temporadas. A última queda, em 2024/25, foi para o Miami Heat.

Billy Donovan, que tinha apenas um ano de contrato restante, levou o Bulls a uma campanha de 39 vitórias e 43 derrotas na última temporada. Como resultado, a equipe ficou na nona posição da Conferência Leste.

Por fim, o experiente técnico tem títulos nacionais consecutivos no basquete universitário. Ele pasou19 temporadas na Flórida.Então, será consagrado no Hall da Fama do Basquete nas cerimônias dos dias 5 e 6 de setembro. Vale lembrar que ele ingressou como treinador na NBA com o Oklahoma City Thunder em 2015, antes de se juntar ao Bulls em 2020.

Incerteza

Enquanto o Bulls garantiu Billy Donovan à frente do time, ainda há uma “novela” nesta offseason. Isso porque o futuro de Josh Giddey segue incerto. Destaque do time na última temporada, o armador está distante de um acordo para a renovação de contrato. O jogador de 22 anos, aliás, é agente livre restrito. Ou seja, a equipe de Chicago pode cobrir as ofertas pelo atleta.

De acordo com Sam Amico, do portal HoopsWire, a negociação com a franquia não está agradando ao australiano. Afinal, Giddey esperava fechar um acordo rápido com o Bulls. Mas quase um mês após a abertura do mercado da NBA, as partes ainda não se entendem quanto aos valores. O armador quer receber em torno de US$30 milhões anuais, enquanto a franquia deseja pagar cerca de US$20 milhões. Vale lembrar que, em 2024/25, o jovem recebeu US$8,3 milhões em salários.

