NBA: Dennis Rodman promove volta de camisa do Bulls

Durante a carreira na NBA, Dennis Rodman se tornou mais do que um ídolo do Chicago Bulls. Ele também se consagrou como um ícone da moda. Nada melhor do que o lendário ala-pivô, desse modo, para que a franquia de Illinois pudesse anunciar a volta da camisa preta com listras verticais vermelhas.

Continua após a publicidade

O Bulls anunciou a volta do lendário uniforme na terça-feira (5). A versão statement trouxe a volta do icônico modelo que estreou no primeiro ano (e título) de Dennis Rodman com o time de Chicago.

Continua após a publicidade Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chicago Bulls (@chicagobulls) Continua após a publicidade



O Bulls usou a regata pela primeira vez na temporada 1995/96 da NBA. Naquele ano, o time terminou a fase regular com 72 vitórias e apenas dez derrotas, sendo um recorde na época. No fim, conquistou o título da liga, coroando a campanha mais memorável da história do basquete nos EUA. Michael Jordan, Scottie Pippen, além de Rodman, eram os grandes nomes do time.

A camisa preta com listras vermelhas também foi utilizada pelo Bulls na NBA em 1996/97, 2007/08 e 2012/13. Desse modo, cerca de 12 anos depois, ela volta a ser um dos uniformes da franquia seis vezes campeã da liga.

Para anunciar o retorno da camisa na NBA, o Bulls trouxe o ídolo Dennis Rodman. Reconhecido como um ícone da moda nos anos 90, o lendário jogador participou da campanha de lançamento ao lado de Matas Buzelis e Coby White. Vale lembrar que o ex-jogador venceu dois títulos com o time de Chicago, enquanto o uniforme estava em uso, sendo este o favorito dele.

Continua após a publicidade

Leia mais!

“Eu me lembro quando apresentamos isso pela primeira vez. Foi lendário, cara”, disse Dennis Rodman. “Esses uniformes aqui são lendários. Nem é um retrô. Então, é como se fosse algo totalmente novo para a nova geração”.

A camisa anunciada pelo Chicago Bulls será uma espécie de ‘terceiro uniforme’. Ou seja, as regatas de cor branca e vermelha, tradicionais na franquia, seguiram como as principais. Portanto, o modelo anunciado na campanha com Rodman será utilizado em apenas jogos selecionados da próxima campanha.

Continua após a publicidade

Por fim, a camisa volta ao Bulls em um momento distinto que o time viveu na NBA nos anos 90. Enquanto ela estreou no auge da franquia, hoje ela será vestida por uma equipe em reconstrução. Chicago, por exemplo, está longe dos playoffs desde de 2022 e luta para voltar a ser protagonista na conferência Leste.

Sete vezes líder da NBA em rebotes de forma consecutiva, Dennis Rodman foi campeão cinco vezes da liga, sendo duas delas pelo Detroit Pistons e outras três com o Bulls. Ele ainda passou por San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, antes de encerrar a carreira.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA