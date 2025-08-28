Jogador do Warriors se posiciona sobre caso Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga, afinal, vai ser jogador do Golden State Warriors na temporada que vem? Essa é uma das grandes questões que seguem no mercado da liga. Bem como outros agentes livres restritos, o ala-pivô vive um impasse para renovar o seu vínculo com a franquia. Mas como isso ressoa dentro do elenco? Brandin Podziemski garante que, a princípio, tem menos impacto do que se imagina.

“Nós sabemos que o trabalho da imprensa, antes de tudo, é buscar cada detalhe de uma negociação e esgotar o tema. Mas, não importa o que ocorra, isso não vai mudar a forma como vemos Jonathan. Não só como atleta, mas como ser humano. É claro que queremos que ele siga aqui. Se for embora, no entanto, a nossa visão não muda em nada”, cravou o armador, em entrevista à rádio 95,7 The Game.

Uma situação como as negociações entre o Warriors e Kuminga, certamente, são um prato cheio para a mídia. Rumores circulam a cada dia enquanto apontam para diferentes destinos. Vários rivais acompanham a situação, pois têm interesse em uma troca pelo ala-pivô. No entanto, Podziemski crava que o vestiário está na torcida por um acordo.

“Os jornalistas vão escrever as matérias e conversam com atletas em separado. Todos já sabemos como funciona, então não podemos controlar. Vários jogadores com mais de uma década nessa liga, por exemplo, nos explicam isso desde cedo. Mas o que posso dizer é que todos querem que Jonathan renove e fique no elenco”, reforçou o jovem de 22 anos.

Impasse

A sequência de Jonathan Kuminga como jogador do Warriors é um grande ponto de interrogação desde antes da offseason. Afinal, o ala-pivô perdeu muito espaço na última temporada. A sua saída já foi dada como certa, mas o time faz jogo duro para liberá-lo. A franquia fez uma oferta de renovação de US$45 milhões por duas temporadas, sendo que o segundo ano seria sua opção.

“Jonathan quer um acordo melhor para o seu lado. Mais do que isso, um contrato que não pareça só uma moeda de troca. Pois a proposta atual o torna um jogador com todos os sinais de que vai ser trocado no meio da temporada. Ele não quer ficar assim. Por isso, hoje, prefere pegar a oferta qualificatória do que aceitar o proposto”, contou o jornalista Anthony Slater, da ESPN.

Kuminga, por enquanto, não descarta seguir no Warriors. Mas está bem claro para todos que os termos do acerto teriam que ser diferentes. “Uma proposta de três temporadas com opção para o atleta interessa a Jonathan porque mostra um maior compromisso. Golden State, no entanto, hesita em oferecer algo desse tipo”, concluiu.

Melhor versão

Todos no vestiário do Warriors vão apoiar Kuminga, não importa qual seja a sua decisão. Mas apoiar e influenciar não é a mesma coisa. Podziemski, por isso, se recusa a ir além dos elogios ao (ainda) colega de elenco. Ele não quer fazer pressão por um acerto, assim como vai se deixar influenciar pelo negócio. No fim das contas, a sua opinião e torcida não podem impactar o seu desempenho.

“A mídia vai tentar retratar essa situação de uma forma que direcione a visão das pessoas. Mas isso não pode influenciar a minha perspectiva. Afinal, o que posso fazer é ser a melhor versão que puder de mim mesmo. Eu tenho certeza de que vou disputar a minha terceira temporada na NBA. Tudo mais pode variar, mas posso me adaptar”, garantiu um realista Podziemski.

