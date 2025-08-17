NBA: Jonathan Kuminga diz que se sente um “peão” no Warriors

A novela envolvendo a situação de Jonathan Kuminga no Golden State Warriors está longe de um final na NBA. De acordo com o repórter Anthony Slater, da ESPN, o jogador de 22 anos está chateado com as ofertas da equipe para a renovação de seu contrato. A última delas foi de US$45 milhões por duas temporadas. Segundo o setorista, o atleta se sente como um “peão” na franquia.

“Jonathan Kuminga quer um acordo mais favorável, que mostre que ele é uma peça importante do Warriors para o futuro e não apenas uma moeda de troca. Assim, ele se sente um ‘peão’. Ele não aceitou a oferta mais recente da equipe, pois acredita que está sendo usado apenas para ser trocado no meio da temporada”.

“Agora, se você estiver falando de um contrato de três anos (ou) algo com uma player option, que mostre a Kuminga um pouco mais de comprometimento… Nesse caso, ele estaria interessado”, disse Slater.

Até o momento, Kuminga e o Warriors estão longe de um acordo. Afinal, o ala quer receber cerca de US$30 milhões anuais. No entanto, a franquia não está disposta a oferecer esse valor.

Ao final da última temporada da NBA, o Warriors estendeu a oferta qualificatória de US$7,9 milhões a Jonathan Kuminga. Como resultado, o jogador se tornou agente livre restrito. Ou seja, Golden State pode igualar as ofertas de outros times. Mas caso não haja acordo para extensão, o jovem será agente livre irrestrito no ano que vem. Nesse caso, ele poderia assinar com qualquer time da NBA a partir de julho de 2026.

Há alguns dias, Slater revelou que Kuminga deverá aceitar a oferta qualificatória do Warriors. Ou seja, o ala sinalizou a permanência no time de San Francisco na próxima temporada. Desse modo, Kuminga vai focar na offseason de 2026.

“Então, tudo continua na mesma situação de dez dias atrás. O Warriors não aumentou a oferta. Além disso, Kuminga indicou a pessoas próximas a ele que a oferta de US$7,9 milhões é mais atraente para ele do que a a última proposta do Warriors. Enfim, alguém precisa ceder antes do prazo final de 1º de outubro”, afirmou o jornalista.

Segundo Slater, Kuminga não aceitou a proposta de US$45 milhões porque o Warriors insiste em incluir uma team option no segundo ano. Ou seja, na offseason de 2026, Golden State poderia abrir mão do jogador. Além disso, há outro impasse. Afinal, a franquia reluta em manter a cláusula de veto de troca que viria com a renovação. O agente de Kuminga, aliás, fez uma contraproposta, recusada pelo Warriors.

“O agente do jogador, Aaron Turner, apresentou ao Warriors uma proposta de cerca de US$82 milhões por três anos. Esse valor, aliás, permitiria que Golden State ficasse abaixo do segundo nível de multas da NBA (second apron)”, revelou Slater.

Já o repórter Brett Siegel, do portal Clutch Points, disse que Kuminga deseja mudar de ares na NBA. O Warriors, por sua vez, não deseja gastar muito para manter o jogador a médio e longo prazo. Por isso, a tendência é a de que o jovem siga no Golden State em 2025/26, mas com grande chances de assinar com outro time na próxima offseason.

