NBA: Jonathan Kuminga tem “zero interesse” em voltar ao Warriors

Uma das novelas da NBA é o futuro de Jonathan Kuminga no Golden State Warriors. Agente livre restrito, o ala não recebeu nenhuma oferta real de um outro time da liga. Golden State, enquanto isso, não gostos das propostas de sign and trade que recebeu nas últimas semanas pelo jogador.

Desse modo, a única opção pode ser uma extensão. No entanto, de acordo com Brett Siegel, do Clutch Points, Jonathan Kuminga não tem qualquer vontade de voltar ao Warriors.

“Kuminga não cede e deixa claro, de forma sutil, que não quer voltar ao Warriors”, disse o jornalista. “Caso volte para Golden State, ninguém espera que a relação dure por muito mais tempo. O próprio jogador, aliás, vai garantir que isso aconteça nos seus próprios termos”.

No início da offseason, o Golden State Warriors ofereceu uma oferta de US$ 7.9 milhões a Kuminga. Mesmo assim, com o desejo de mudar de time e de receber um valor maior, ele resolveu explorar a agência livre. Até o momento, no entanto, nenhuma equipe ofereceu algo superior ao jogador.

Uma alternativa seria uma sign and trade. Neste caso, o Warriors renovaria com Kuminga e, na sequência, o trocaria para algum time da NBA. Porém, nenhuma oferta convenceu o time de San Francisco, até aqui.

Segundo os rumores, Sacramento Kings e Chicago Bulls tentaram. Do rival da Califórnia na NBA, o Warriors receberia Malik Monk. Já do time de Illinois, Josh Giddey. No entanto, a necessidade de incluir Moses Moody ou Buddy Hield em ambos os negócios não agradou Golden State. Por isso, as trocas travaram.

Desta forma, sem mais opções, Jonathan Kuminga pode aceitar a oferta do Warriors na NBA. A informação é de Anthony Slater, da ESPN. Segundo o insider, o ala sinalizou que pode seguir no time de San Francisco para o próximo ano.

A ideia de troca por Josh Giddey até voltou a surgir nos últimos dias, mas o Warriors não teria ativos para fechar o negócio na agência livre da NBA.

“Então, tudo continua na mesma situação de dez dias atrás. O Warriors não aumentou a oferta. Além disso, Kuminga indicou a pessoas próximas a ele que a oferta de US$7,9 milhões é mais atraente para ele do que a a última proposta do Warriors. Enfim, alguém precisa ceder antes do prazo final de 1º de outubro”, disse Slater.

Kuminga, assim, renovaria por apenas um ano com o Warriors. A partir daí, Slater indicou que ele pode forçar uma troca na trade deadline ou tentar assinar com algum time na offseason de 2026. No próximo ano, aliás, ele não seria agente livre restrito. Portanto, não dependeria de Golden State para mudar de equipe.

