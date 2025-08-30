EuroBasket: Wagner e Schroder brilham e Alemanha bate Lituânia

Com um show da dupla Dennis Schroder e Franz Wagner, a Alemanha venceu a Lituânia e se classificou à próxima fase do EuroBasket. No duelo que ocorreu em Tampere, na Finlândia, os alemães levaram a melhor por 107 a 88. Desse modo, os atuais campeões mundiais se garantem nas oitavas de final do torneio.

Logo no primeiro quarto, a Alemanha mostrou um jogo de alto nível. Com um ataque envolvente, os alemães fizeram 32 a 20 no período. Dennis Schroder, aliás, fez 11 pontos na parcial.

Mas no segundo período, a Lituânia reagiu. Com 11 pontos do armador Rokas Jokubaitis, os lituanos diminuíram o prejuízo antes do intervalo. Dessa forma, os alemães venceram o primeiro tempo por 55 a 47. Ou seja, os ataques estavam inspirados.

Na segunda metade de jogo, a Alemanha liderada por Dennis Schroder e Franz Wagner não deu chanches à Lituânia. Assim, com uma movimentação de bola invejável, e um aproveitamento de elite nos arremessos, a seleção alemã conseguiu o terceiro triunfo em três jogos no EuroBasket. Portanto, os campeões mundiais confirmam, até aqui, o favoritismo.

Schroder e Wagner, aliás, foram os cestinhas do jogo. O armador marcou 26 pontos, enquanto o ala fez 24. Além dos 50 pontos, a dupla combinou para dez rebotes, dez assistências e sete roubos de bola. Juntos, acertaram 18 dos 35 arremessos que tentaram. Ou seja, um aproveitamento de 51%.

Outro jogador alemão que se destacou foi Daniel Theis. Afinal, o pivô com oito anos de experiência na NBA fez 23 pontos. Já pela Lituânia, Jokubaitis foi o cestinha, com 20 pontos. O pivô Jonas Valanciunas, por sua vez, anotou 14 pontos.

Por fim, a Alemanha volta à quadra nesta segunda-feira (1). O adversário será a Grã-Bretanha, que ainda não venceu no EuroBasket. A bola vai subir às 10h30 (horário de Brasília). A Lituânia, em contrapartida, terá outro jogo difícil. Afinal, vai enfrentar a invicta e dona da casa Finlândia, do astro Lauri Markkanen. O duelo terá início às 14h30.

Lituânia 88 x 107 Alemanha

Lituânia

Jogador PTS REB AST STL BLK Rokas Jokubaitis 20 3 7 1 0 Jonas Valanciunas 14 4 0 0 1

Três pontos: 8-22 (36%); Margiras Normantas: 3-5

Alemanha

Jogador PTS REB AST STL BLK Dennis Schroder 26 3 6 4 0 Franz Wagner 24 7 4 3 0 Daniel Theis 23 6 1 1 1

Três pontos: 19-35 (54%); Dennis Schroder: 5-10

