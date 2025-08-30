EuroBasket: Wagner e Schroder brilham e Alemanha bate Lituânia

Com um show da dupla Dennis Schroder e Franz Wagner, a Alemanha venceu a Lituânia e se classificou à próxima fase do EuroBasket. No duelo que ocorreu em Tampere, na Finlândia, os alemães levaram a melhor por 107 a 88. Desse modo, os atuais campeões mundiais se garantem nas oitavas de final do torneio.
Logo no primeiro quarto, a Alemanha mostrou um jogo de alto nível. Com um ataque envolvente, os alemães fizeram 32 a 20 no período. Dennis Schroder, aliás, fez 11 pontos na parcial.
Mas no segundo período, a Lituânia reagiu. Com 11 pontos do armador Rokas Jokubaitis, os lituanos diminuíram o prejuízo antes do intervalo. Dessa forma, os alemães venceram o primeiro tempo por 55 a 47. Ou seja, os ataques estavam inspirados.
Na segunda metade de jogo, a Alemanha liderada por Dennis Schroder e Franz Wagner não deu chanches à Lituânia. Assim, com uma movimentação de bola invejável, e um aproveitamento de elite nos arremessos, a seleção alemã conseguiu o terceiro triunfo em três jogos no EuroBasket. Portanto, os campeões mundiais confirmam, até aqui, o favoritismo.
Schroder e Wagner, aliás, foram os cestinhas do jogo. O armador marcou 26 pontos, enquanto o ala fez 24. Além dos 50 pontos, a dupla combinou para dez rebotes, dez assistências e sete roubos de bola. Juntos, acertaram 18 dos 35 arremessos que tentaram. Ou seja, um aproveitamento de 51%.
Outro jogador alemão que se destacou foi Daniel Theis. Afinal, o pivô com oito anos de experiência na NBA fez 23 pontos. Já pela Lituânia, Jokubaitis foi o cestinha, com 20 pontos. O pivô Jonas Valanciunas, por sua vez, anotou 14 pontos.
Por fim, a Alemanha volta à quadra nesta segunda-feira (1). O adversário será a Grã-Bretanha, que ainda não venceu no EuroBasket. A bola vai subir às 10h30 (horário de Brasília). A Lituânia, em contrapartida, terá outro jogo difícil. Afinal, vai enfrentar a invicta e dona da casa Finlândia, do astro Lauri Markkanen. O duelo terá início às 14h30.
Lituânia 88 x 107 Alemanha
Lituânia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Rokas Jokubaitis
|20
|3
|7
|1
|0
|Jonas Valanciunas
|14
|4
|0
|0
|1
Três pontos: 8-22 (36%); Margiras Normantas: 3-5
Alemanha
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dennis Schroder
|26
|3
|6
|4
|0
|Franz Wagner
|24
|7
|4
|3
|0
|Daniel Theis
|23
|6
|1
|1
|1
Três pontos: 19-35 (54%); Dennis Schroder: 5-10
