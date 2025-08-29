EuroBasket: Nikola Jokic brilha e Sérvia vence Portugal

Liderada pelo craque Nikola Jokic, a Sérvia venceu Portugal e conseguiu o segundo triunfo no EuroBasket. No duelo que ocorreu em Riga, na Letônia, os sérvios levaram a melhor por 80 a 69. Ou seja, o jogo não foi tão tranquilo assim para a Sérvia, como muitos esperavam.

Logo aos quatro minutos de jogo, a Sérvia perdeu Filip Petrusev. Afinal, ele foi expulso após agredir um adversário, fora da bola. Mas Jokic logo tomou as rédeas da partida. Anotou dez pontos no primeiro tempo e, assim, ajudou os sérvios a abrirem vantagem no primeiro tempo: 43 a 33. Já pela seleção portuguesa, o destaque foi o ala Diogo Brito, que fez 14 pontos na etapa inicial.

No terceiro período, Nikola Jokic fez 13 dos 21 pontos da Sérvia, e deixou Portugal nas cordas. Afinal, a vantagem chegou a ser de 16 pontos. Desse modo, o pivô sérvio foi poupado e não jogou no quarto final.

Mas sem Jokic, a Sérvia relaxou demais em quadra. Portugal, por sua vez, esboçou uma reação. Tanto que diminuiu o prejuízo para apenas sete pontos. No entanto, os sérvios jogaram sério nos dois minutos finais e garantiram mais uma vitória no EuroBasket.

Em 22 minutos, Jokic foi o cestinha do jogo, com 23 pontos. Além disso, ele pegou dez rebotes. Ou seja, alcançou o duplo-duplo. Nikola Jovic também teve uma boa atuação. O jovem do Miami Heat marcou 18 pontos e acertou todos os seis arremessos que tentou.

A Sérvia volta à quadra neste sábado (30) pelo grupo A do EuroBasket. O adversário será a Letônia. O duelo contra os donos da casa terá início ao meio-dia (horário de Brasília). A seleção de Portugal, por sua vez, enfrenta a Turquia, no mesmo dia. A bola vai subir às 15h15.

Portugal 69 x 80 Portugal

Portugal

Jogador PTS REB AST STL BLK Diogo Brito 22 9 2 2 0 Travante Williams 15 4 2 5 1

Três pontos: 11-36 (31%); Diogo Brito: 4-7

Sérvia

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 23 10 3 2 2 Nikola Jovic 18 6 1 1 0

Três pontos: 8-25 (32%); Nikola Jovic: 2-2

EuroBasket 2025 – Outros jogos do dia

* Grupo A

Turquia 92 x 78 Tchéquia

A Turquia se manteve invicta após a vitória sobre a Tchéquia. Para variar, Alperen Sengun foi o destaque turco. O pivô do Houston Rockets fez 23 pontos, 12 rebotes e nove assistências. Ou seja, ele flertou com o triplo-duplo. Já o ala Cedi Osman, ex-Cleveland Cavaliers, anotou 21 pontos.

Estônia 70 x 72 Letônia

Com direito a drama, a Letônia se recuperou da derrota na estreia. Diante da torcida, os letões bateram a Estônia de virada. O pivô Kristaps Porzingis, foi o destaque do duelo, com 26 pontos e sete rebotes.

* Grupo B

(2-0) Alemanha 105 x 83 Suécia (0-2)

Novamente, a Alemanha atropelou o seu adversário no EuroBasket 2025. A vítima da vez foi a Suécia. Como esperado, a dupla alemã que joga na NBA – Dennis Schroder e Franz Wagner – foi o destaque. O armador fez 23 pontos e sete assistências, enquanto o ala anotou 21 pontos.

(2-0) Lituânia 94 x 67 Montenegro (0-2)

A Lituânia atropelou Montenegro e, assim, segue sem perder na competição. Os destaques foram Jonas Valanciunas e Rokas Jokubaitis. O pivô do Denver Nuggets fez 19 pontos, enquanto o armador alcançou o duplo-duplo: 21 pontos e 12 assistências. Nikola Vucevic foi o melhor de Montenegro, com 20 pontos e dez rebotes.

(2-0) Finlândia 106 x 72 Grã-Bretanha (0-2)

Diante de sua torcida, a Finlândia venceu mais uma partida no EuroBasket. A vítima de hoje foi a Grã-Bretanha. Para variar, Lauri Markkanen foi o protagonista. Afinal, o ala do Utah Jazz fez 43 pontos e acertou sete bolas de três, em apenas 23 minutos.

