Site lista melhores jogadores europeus da história da NBA

O portal Bleacher Report listou os dez melhores jogadores europeus da história da NBA. Entre os atletas citados, seis já se aposentaram. Desse modo, quatro nomes ainda estão em atividade. Portanto, esse ranking pode mudar nos próximos anos.

Como esperado, Nikola Jokic é o melhor europeu da história da NBA. Três vezes MVP (2021, 2022 e 2024) e campeão em 2023, o pivô do Denver Nuggets já se firmou entre os melhores jogadores de todos os tempos. Aos 30 anos, o astro sérvio ainda tem gasolina no tanque para mais conquistas na carreira.

O segundo do ranking do Bleacher Report é Dirk Nowitzki. Ídolo do Dallas Mavericks, onde atuou por 21 temporadas, o craque alemão tem um título da NBA (2011) e um prêmio de MVP (2007) no currículo. Além disso, é o sexto maior cestinha da história da liga.

Giannis Antetokounmpo fecha o top 3 de melhores jogadores europeus da história da NBA. Assim como os atletas citados acima, o astro do Milwaukee Bucks já conquistou o título (2021) e o MVP (2019 e 2020) da liga. Além disso foi o defensor do ano, em 2020, quando ganhou o prêmio individual mais visado pelos jogadores.

Já o craque Luka Doncic aparece na quarta posição. Hoje no Los Angeles Lakers, o armador esloveno levou o Mavs às finais da NBA em 2024. Em Los Angeles, o jogador espera conquistar o primeiro título da liga.

E, por falar em Lakers, Pau Gasol é o quinto do ranking do Bleacher Report. Bicampeão da NBA, o espanhol teve o número 16 retirado pelo time. Tetracampeão da NBA pelo San Antonio Spurs, Tony Parker é o sexto. O francês, aliás, teve a camisa aposentada pela franquia texana.

O sétimo colocado é Andrei Kirilenko. O russo disputou 13 temporadas na NBA e marcou época no Utah Jazz, onde atuou por dez anos. All-Star, o especialista defensivo tem um currículo invejável fora da liga. Afinal, liderou a Rússia ao título do EuroBasket (2007). Também foi MVP do torneio de seleções e da EuroLiga (2012) pelo CSKA Moscou.

Apesar dos quatro prêmios de melhor defensor e três seleções para o All-Star da NBA, Rudy Gobert é apenas o oitavo na lista. Já Marc Gasol aparece em nono. O pivô espanhol teve a camisa aposentada pelo Memphis Grizzlies, mas foi campeão na NBA pelo Toronto Raptors (2019).

Vlade Divac fecha o ranking. Na NBA, o ex-pivô teve o número 21 retirado pelo Sacramento Kings. Mas foi pela Iugoslávia que Divac se tornou um jogador histórico. Pela seleção, ele se sagrou tricampeão do EuroBasket e bicampeão mundial.

Top 10 de melhores jogadores europeus da história da NBA

1- Nikola Jokic

2- Dirk Nowitzki

3- Giannis Antetokounmpo

4- Luka Doncic

5- Pau Gasol

6- Tony Parker

7- Andrei Kirilenko

8- Rudy Gobert

9- Marc Gasol

10- Vlade Divac

