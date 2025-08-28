EuroBasket: Giannis Antetokounmpo domina e Grécia bate Itália

Com uma atuação dominante do astro Giannis Antetokounmpo, a Grécia bateu a Itália na estreia das duas seleções no EuroBasket. No duelo que ocorreu em Limassol, no Chipre, os gregos venceram por 75 a 66.

A seleção grege começou muito bem o jogo. Afinal, fez 22 a 12 no quarto inicial. Mas no segundo período, a Itália reagiu e diminiu o prejuízo. Assim, a Grécia foi para o intervalo com uma vantagem de quatro pontos: 36 a 32. Giannis, aliás, anotou 14 pontos. Além disso, acertou sete dos dez arremessos que tentou no primeiro tempo.

Já no terceiro quarto, os gregos voltaram a jogar em alto nível nos dois lados da quadra. A defesa da Itália não conseguiu parar Giannis Antetokounmpo, que fez nove dos 20 pontos da Grécia no período. O craque do Milwaukee Bucks também foi a âncora defensiva e limitou os italianos perto da cesta. Desse modo, a seleção grega foi para o último quarto 11 pontos à frente no placar (56 a 45).

No período final, a Grécia administrou a vantagem. Giannis fez mais oito pontos e seguiu dominando o garrafão. A Itália, por sua vez, esteve uma jornada pouco inspirada no ataque. Simone Fontecchio, por exemplo, acertou apenas um dos 11 arremessos que tentou. Assim, os gregos saíram de quadra sem sustos e com um triunfo na estreia no EuroBasket.

Como esperado, Giannis Antetokounmpo foi o cestinha do duelo, com 31 pontos. Além disso, ele pegou sete rebotes. Nos arremessos, o aproveitamento dele foi de 70% (14 cestas em 20 tentativas). Tudo isso em 29 minutos em quadra.

Já pela Itália, destaque para Nicolò Melli, que jogou duas temporadas na NBA. O veterano pivô fez 15 pontos, sete rebotes, cinco assistências e dois tocos.

(1-0) Grécia 75 x 66 Itália (0-1)

Grécia

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 31 7 2 1 0

Itália

Jogador PTS REB AST STL BLK Nicolò Melli 15 7 5 1 2 Saliou Niang 11 4 1 1 0

A Grécia volta à quadra neste sábado (30) pelo grupo C do EuroBasket. O adversário será o Chipre. A bola vai subir às 12h15 (horário de Brasília). A Itália, por sua vez, enfrenta a Geórgia, no mesmo dia. O duelo terá início às 9h.

EuroBasket 2025 – Outros jogos do dia

* Grupo C

Geórgia 83 x 69 Espanha

Atual campeã do EuroBasket, a Espanha foi surpreendida na estreia deste ano. Liderada por Sandro Mamukelashvili, a Geórgia conseguiu uma vitória incontestável. O jogador do Toronto Raptors, aliás, fez 19 pontos, sete rebotes e seis assistências. Já pelos espanhóis, o destaque foi Juancho Hernangómez, com 13 pontos e oito rebotes.

Bósnia 91 x 64 Chipre

A Bósnia atropelou a frágil seleção do Chipre na estreia pelo grupo C do EuroBasket. O pivô Jusuf Nurkic foi o destaque, com 18 pontos e seis rebotes.

* Grupo D

Israel 83 x 71 Islândia

Com grande atuação da dupla Roman Sorkin e Deni Avdija, Israel estreou com vitória sobre a Islândia. O pivô foi o cestinha do duelo, com 31 pontos, enquanto o ala do Portland Trail Blazers fez 20 pontos e nove rebotes. Ou seja, Avdija ficou perto de um duplo-duplo.

Bélgica 64 x 92 França

Atual vice-campeã olímpica, a França amassou a Bélgica na estreia. O jovem Bilal Coulibaly foi o destaque, com 12 pontos e sete rebotes. O jogo foi tão fácil que os 12 jogadores do elenco francês atuaram pelo menos oito minutos cada.

Eslovênia 95 x 105 Polônia

O jogo coletivo da Polônia fez a diferença contra a Eslovênia, dependente do talento de Luka Doncic. Diante da torcida, os poloneses fizeram uma grande atuação ofensiva. O destaque foi Jordan Loyd, que anotou 32 pontos e acertou sete bolas de três. Lobo solitário, Doncic foi o cestinha do duelo, com 34 pontos. O craque do Los Angeles Lakers ainda deu nove assistências, e, assim, flertou com o duplo-duplo.

