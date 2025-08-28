Rapidinhas do mercado da NBA: Anfernee Simons, Lakers e Jazz

O mercado da NBA esfriou no último mês, mas alguns times como Los Angeles Lakers e Utah Jazz aparecem em rumores de trocas. Com o início dos torneios continentais, no entanto, alguns jogadores já estão em modo de competição e usam os campeonatos como vitrines. A esperança é sempre de obter uma última vaga na liga, enquanto jogam por suas seleções. E ainda vamos falar sobre o que o Boston Celtics vai fazer com Anfernee Simons. Ele fica ou será negociado?

Apesar de tudo o que acontece por conta do atual CBA (Acordo Coletivo de Trabalho da NBA), o mercado vem tendo pequenos movimentos. O Utah Jazz, por exemplo, fechou contrato two-way com John Tonje. Escolha 53 do último Draft, o ala-armador tinha poucas chances de ficar para a temporada 2025/26. No entanto, o time de Salt Lake City gostou de seus treinos recentes para dar a ele a última vaga em seu grupo.

Tonje se junta a Oscar Tshiebwe e Elijah Harkless com acordos two-way, mas o Jazz ainda tem um problema para resolver ainda na agência livre da NBA. Isso porque o elenco conta com um jogador a mais do que pode ter na fase regular. Então, a ideia da direção é trocar ou dispensar alguém até lá.

Entre os candidatos a irem ao mercado, estão Kevin Love (interessaria ao Lakers) e Jusuf Nurkic, que chegaram ao Jazz em trocas na NBA. O ponto é que os dois estão com contratos expirantes e o time precisa abrir mão de um deles. Love seria o favorito a sair, caso Nurkic não atraia a atenção de ninguém no EuroBasket.

Lakers silencia rumores sobre LeBron James no mercado

É fato que a situação de LeBron James virou uma distração no Los Angeles Lakers assim que o mercado da NBA abriu. Enquanto o time buscava reforços, Rich Paul, agente do astro, deu declarações polêmicas e fez com que outros times fossem atrás do ala de 40 anos.

Mas quando os rumores indicavam cada vez mais que LeBron pudesse sair ainda na agência livre da NBA, a postura do Lakers foi de ignorar tudo e seguir trabalhando. Afinal, James tem uma cláusula de veto em seu contrato. Então, para ele sair em troca, só pode ser para um time que ele queira. E, por enquanto, tudo o que o ala quer é ficar em Los Angeles.

Apesar de tudo o que o Golden State Warriors fez nos últimos 18 meses em tentativas de troca por ele, o Lakers não teve muito o que fazer e foi o que o mercado entendeu. Ou seja, não tem o que fazer a não ser esperar, seja por um pedido do jogador ou ao fim da próxima campanha.

Como resultado, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers, além do Warriors, vão torcer para que ele queira sair de lá e esteja disponível no mercado da NBA na próxima trade deadline ou na offseason de 2026. E, ainda, tem o fator aposentadoria, pois ninguém sabe de seus planos.

Há algumas semanas, surgiu um rumor de que o Lakers poderia tentar uma troca com o Jazz pelo ala Lauri Markkanen até o prazo final para o mercado de trocas da NBA. Aliás, o time de Los Angeles gosta do finlandês, mas sua última campanha foi muito abaixo do que as franquias esperavam e seu atual contrato, de US$195.8 milhões pelos quatro anos, assustou pretendentes.

Sem jogar bem o bastante, mas com um salário tão alto, o finlandês estava cada vez mais perto de seguir no Jazz para a próxima campanha da NBA. No entanto, o que ele vem mostrando por sua seleção nos amistosos e na estreia do EuroBasket (28 pontos e seis rebotes na vitória sobre a Suécia), voltou a dar esperanças ao mercado.

É fato que o Jazz vem sendo parceiro do Lakers em trocas na NBA nos últimos anos, mas o time de Los Angeles tem um rival por Markkanen no mercado: o Warriors. Há duas temporadas, pelo menos, a equipe de San Francisco tenta negociar pelo ala, mas em vão. Por isso, Utah estendeu seu acordo para, em uma eventual negociação, receber mais.

Celtics segue sem definição por Anfernee Simons

A direção do Boston Celtics ainda não sabe muito bem o que vai fazer com Anfernee Simons. O mercado para o ala-armador não anima muitos times da NBA, apesar de seu contrato ser expirante. Existe uma tendência de que a equipe de Massachusetts siga tentando um negócio até o início da campanha, mas tem um motivo para isso.

O Celtics ainda está acima do primeiro nível de multas da NBA e tenta achar um parceiro no mercado para fazer a troca e ficar abaixo. Mas o grande problema é que Simons não tem muita confiança de outras equipes por conta da queda de rendimento, sua defesa e do valor expirante (US$27.7 milhões).

Aliás, Boston já fez uma troca com o Jazz nas últimas semanas na agência livre da NBA para aliviar ainda mais sua folha. O time mandou Georges Niang por escolhas futuras de segunda rodada. Niang, por conta da ausência de Jayson Tatum, deveria ser o titular em 2025/26 no Celtics, mas já foi embora.

Outra opção para o Celtics trocar no mercado e ficar abaixo das multas da NBA é Sam Hauser, que vai ganhar US$10 milhões na próxima campanha.

