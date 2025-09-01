Yago comanda, Brasil bate Argentina e conquista título histórico da AmeriCup

É campeão! O Brasil contou com mais uma boa partida de Yago para superar a Argentina na final da AmeriCup por 55 a 47, neste domingo (31), e faturar o título da competição após 16 anos. Isso porque a última conquista foi em 2009. Em partida equilibrada, a seleção conseguiu se impor a partir do segundo quarto e garantir o quinto título da Copa América de Basquete masculino. Então, o time brasileiro fatura o quinto título do torneio continental.

No triunfo do Brasil sobre a Argentina, Yago liderou a equipe mais uma vez com mais uma grande atuação na AmeriCup 2025. Ele foi responsável por 14 pontos, cinco assistências e três bolas de três. Melhor jogador da seleção no torneio, ele também faturou o prêmio de MVP do campeonato. Ele terminou com médias de médias de 17.8 pontos e 6.1 assistências.

Enquanto isso, Bruno Caboclo também teve mais um bom jogo pelo Brasil. Isso porque o pivô terminou com 11 pontos e sete rebotes. Mesmo sem outros jogadores com mais de dez pontos no duelo, a seleção brasileira fez bom jogo coletivo e de muita entrega para levar a medalha de ouro.

Pelo lado da Argentina, o destaque foi Francisco Caffaro. O ala-pivô anotou 11 pontos e cinco rebotes. Aliás, ele foi o único que ultrapassou dois dígitos em pontuação em sua equipe.

Após o término do torneio, a FIBA divulgou o quinteto ideal da AmeriCup. Então, o time teve dois brasileiros: Yago e Bruno Caboclo. Além deles, a equipe foi composta por Javonte Smart, dos EUA, Kyshawn George, do Canadá, e Juan Fernandez, da Argentina.

Vale lembrar que a final de 2025 foi uma revanche para o Brasil. Afinal, a Argentina foi campeã da última edição. Para deixar o gosto ainda mais amargo para a equipe brasileira, o revés veio em casa, já que o torneio de 2022 foi realizado em Recife. Agora, são cinco títulos de AmeriCup para a seleção. Os outro triunfos vieram em 1984, 1988, 2005 e 2009.

O Jogo

A partida começou muito equilibrada. Com muita disposição dos dois times, nenhum dos dois conseguiu abrir diferença nos dez primeiros minutos. Gui Deodato foi o destaque brasileiro no quarto inicial com boas ações ofensivas que deram à equipe vantagem de um ponto. O ponto forte da seleção foi saber usar transições rápidas e velocidade para levar a melhor contra a Argentina.

No segundo quarto, o jogo continuou truncado e com poucos pontos. Aliás, a primeira cesta demorou quase dois minutos para acontecer e depois foram mais de três minutos sem nenhum dos times pontuarem. Então, melhor para o Brasil que já tinha a vantagem conseguiu ampliar. Dessa forma, a Argentina foi limitada a apenas nove pontos do segundo período e a diferença foi para sete pontos.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, a Argentina fez seu melhor quarto. Inclusive, o único vencido pelo rival brasileiro. No entanto, a tônica do jogo pouco mudou. Com pontos pontos para os dois lados e a vantagem brasileira ainda sido mantida. O lado positivo foram os erros de ataque argentinos e o melhor momento de Yago no confronto. Apesar de melhor, a diferença no quarto foi de apenas um ponto, ou seja, a seleção foi para o último período com seis à frente.

Com sete pontos de diferença, o Brasil conseguiu iniciar o último quarto mais tranquilo. Assim, soube administrar a partida e abrir aos poucos mais vantagem sobre a Argentina. Como resultado, com pouco mais de cinco minutos no relógio, a seleção impôs 12 pontos de vantagem e jogar ainda mais pressão no adversário. Então, na segunda metade do período, o time argentino melhorou e conseguiu reduzir a desvantagem, deixando o jogo mais tenso.

Apesar disso, muito ligado no jogo, o Brasil se manteve à frente, soube neutralizar qualquer reação argentina e sagrou-se campeão continental sobre o maior rival.

(5-1) Brasil 55 x 47 Argentina (4-2)

Brasil

Jogador PTS REB AST STL BLK Yago 14 2 5 0 0 Bruno Caboclo 11 7 0 1 1 Gui Deodato 9 5 1 0 0 Vítor Benite 8 2 0 0 0

Três pontos: 9-35 (25%) / Yago: 3-9

Argentina

Jogador PTS REB AST STL BLK Francisco Caffaro 11 5 2 1 0 Jose Vildoza 8 4 4 0 0 Gonzalo Corbalan 7 9 1 0 0 Nicolas Brussino 7 7 1 1 0

Três pontos: 4-27 (15%) / Vildoza: 2-6

