Luka Doncic brilha e Eslovênia bate Bélgica no EuroBasket

Com um show de Luka Doncic, a Eslovênia bateu a Bélgica, neste domingo (31), e alcançou a primeira vitória no EuroBasket. No jogo que ocorreu em Katowice, na Polônia, os eslovenos levaram a melhor por 86 a 69. A Bélgica, por sua vez, sofreu o segundo revés, em três partidas.
A Eslovênia dominou o jogo desde o começo. Sempre com Doncic no controle das ações ofensivas. Mas ao contrário dos jogos anteriores, a defesa foi consistente. Com limitações técnicas, os belgas foram presas fáceis.
Assim, no primeiro tempo, Luka Doncic fez 19 pontos e a Eslovênia fez 43 a 31 sobre a Bélgica. Na segunda etapa, os eslovenos seguiram concentrados e não deram chances ao rival. Ou seja, mostrou seriedade para aliviar a pressão e conquistar o primeiro triunfo no EuroBasket.
No fim das contas, Doncic conseguiu um triplo-duplo. Aliás, ele se tornou o quinto jogador a alcançar esse feito na competição. Em 30 minutos, o craque do Los Angeles Lakers fez 26 pontos, dez rebotes e 11 assistências. Além disso, ele foi responsável por três roubos de bola.
A Eslovênia volta à quadra nesta terça-feira (2). O adversário será a Islândia, lanterna do grupo D. A bola vai subir ao meio-dia (horário de Brasília). A Bélgica, por sua vez, enfrenta a seleção de Israel, no mesmo dia, mas às 9h.
Eslovênia 86 x 69 Bélgica
Eslovênia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|26
|10
|11
|3
|0
|Klemen Prepelic
|12
|2
|5
|0
|0
Três pontos: 9-32 (28%); Klemen Prepelic: 3-7
Bélgica
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Andy Van Vliet
|15
|5
|0
|0
|0
|Emmanuel Lecomte
|13
|5
|5
|1
|0
Três pontos: 11-27 (41%); Andy Van Vliet: 3-5
EuroBasket 2025 – Outro jogo do dia
* Grupo C
(1-2) Geórgia 53 x 94 Grécia (3-0)
Em Limassol, no Chipre, a Grécia amassou a Geórgia e garantiu classificação à próxima fase. Após ser poupado do último jogo, o astro Giannis Antetokounmpo foi dominante em quadra. Em apenas 25 minutos, o craque do Milwaukee Bucks fez 27 pontos e oito rebotes. Além disso, acertou nove dos 11 arremessos que tentou. Com o triunfo, a Grécia segue invicta, enquanto a Geórgia sofreu o primeiro revés no EuroBasket.
