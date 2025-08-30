Yago lidera, Brasil vira contra os EUA e vai à final da AmeriCup

Com grande atuação de Yago, o Brasil conseguiu excelente virada contra os EUA e avançou à final da AmeriCup 2025. Neste sábado (30), a seleção superou o rival americano por 92 a 77, mesmo após estar perdendo por 20 pontos no terceiro quarto. O armador brasileiro liderou a equipe em um último período impecável, que terminou 34 a 9. Agora, aguarda o vencedor de Argentina e Canadá para a decisão do torneio continental.

Continua após a publicidade

Yago foi o grande nome do Brasil na vitória contra os EUA na semifinal da AmeriCup. Isso porque ele anotou um duplo-duplo de 25 pontos e 12 assistências. Além disso, teve quatro rebotes, três bolas de três e converteu os oito lances livres tentados. No entanto, ele não foi o único destaque. Bruno Caboclo, mesmo pendurado em faltas, teve ótima atuação. Em 24 minutos, e jogando o último quarto com quatro faltas, fez 20 pontos, nove rebotes e dois tocos.

Além de Yago e Caboclo, vale destacar mais uma ótima participação de Lucas Dias pelo Brasil. Depois de atuar os 40 minutos na vitória sobre a República Dominicana. O ala-pivô jogou a partida toda de novo e também fez um duplo-duplo. Afinal, terminou com 18 pontos, 13 rebotes e três bolas do perímetro. Enquanto isso, Georginho foi o outro jogador brasileiro que anotou mais de dez pontos. O armador fez 13 pontos, sete rebotes e três assistências.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Portanto, sob as lideranças de Yago, Bruno Caboclo e Lucas Dias, o Brasil fez um último período impecável para garantir classificação à final. No terceiro quarto, a seleção chegou a estar 20 pontos atrás, mas não desistiu. Então, com uma corrida de 31 a 4 no período decisivo, virou e ainda impôs 15 pontos de frente. Com enterradas, ponte aérea e bolas de três em sequência, o time brasileiro foi dominante nos minutos finais.

Por outro lado, os EUA fizeram ótimo primeiro tempo e foi em vantagem de 12 para o intervalo. Esse grande momento americano no jogo foi liderado por Langston Galloway. O armador, afinal, fez seus 22 pontos nos 20 primeiros minutos da partida. No entanto, atuou menos minutos no segundo tempo e não pontuou mais. Além dele, Javonte Smart também foi bem com 13 pontos e cinco assistências.

Continua após a publicidade

Então, ao superar os EUA com show de Yago, o Brasil volta a uma final de AmeriCup. Na última edição, em 2022, acabou derrotado para a Argentina, jogando em Recife. Então, caso o time sul-americano avance diante do Canadá, será uma revanche e reedição da última decisão continental.

O jogo

Os EUA começaram melhor nos primeiros minutos, conseguindo abrir uma corrida de 8 a 2, com bom aproveitamento nos arremessos. No entanto, com dois ataques seguidos bem executados, o Brasil reagiu e encostou no placar ainda na primeira metade do quarto inicial. Assim, o duelo ficou muito equilibrado, com a seleção ligada na defesa, mas os americanos conseguindo converter bolas. O primeiro período, então, terminou com vantagem de três pontos para os Estados Unidos.

Continua após a publicidade

No início do segundo quarto, o Brasil manteve o ritmo. Muito ligado no jogo, conseguiu a primeira liderança na partida após dois minutos. Sobretudo, sob o comando de Lucas Dias que teve ótimo aproveitamento ofensivo. Com 12 minutos disputados, o jogador do Franca já tinha 12 pontos. No entanto, o time brasileiro sofreu uma “apagão” e ficou mais de três minutos em pontuar. Como resultado, os EUA abriram a maior vantagem do confronto até então com nove de frente.

Langston Galloway foi o grande nome do melhor momento americano no jogo. O armador conseguiu 22 pontos no primeiro tempo e liderou a arrancada dos EUA. Por outro lado, o Brasil se perdeu na reta final da etapa inicial e foi para o intervalo com 14 pontos atrás do placar. 52 a 38.

Continua após a publicidade

Segundo tempo

Na volta dos vestiários, os EUA voltaram dominantes e chegaram a impor 20 pontos de diferença com cestas seguidas no início do quarto. Mas, o Brasil conseguiu voltar para o jogo sob o comando de Yago que começou a aparecer bem no ataque. Como resultado, a desvantagem caiu para oito, mas uma bola de meia distância deixou o time americano com dez à frente para o último período.

O começo do quarto final foi morno com os Estados Unidos sabendo administrar a vantagem. O Brasil seguiu lutando, mas sem conseguir diminuir a desvantagem. Isso, entretanto, até a metade do período. Afinal, com cinco minutos restantes a seleção cortou a diferença para apenas três pontos e voltou para o jogo, forçando pedido de tempo do técnico Stephen Silas.

Continua após a publicidade

Mesmo com o tempo técnico, o Brasil neutralizou o ataque americano e, em uma pote aérea com Caboclo e Yago, diminuiu para um ponto apenas e, no ataque seguinte, virou a partida. A corrida foi de 13 a 2 para liderar o placar. Depois disso, foi domínio absoluto da seleção. Com enterradas, ponte aérea e bolas de três, a corrida foi para 31 a 4 e a diferença terminou em 15 a favor do time brasileiro.

(4-1) Brasil 92 x 77 EUA (3-2)

Brasil

Jogador PTS REB AST STL BLK Yago 25 4 12 0 0 Bruno Caboclo 20 9 0 0 2 Lucas Dias 18 13 2 0 2 Georginho 13 7 3 0 0

Três pontos: 11-27 (40%) / Lucas Dias: 3-4

Continua após a publicidade

EUA

Jogador PTS REB AST STL BLK Langston Galloway 22 3 2 2 0 Javote Smart 13 4 5 0 0 Jerian Grant 11 2 2 0 1

Três pontos: 7-27 (25%) / Galloway: 5-10

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA