Luka Doncic e Eslovênia são batidos por antigo jogador da G League

Aestreia da Eslovênia de Luka Doncic no EuroBasket 2025 foi ofuscada por um ex-jogador da G League. O armador Jordan Loyd teve uma atuação brilhante ao marcar 32 pontos para garantir a Polônia a vitória diante da seleção do astro da NBA por 105 a 95. O esloveno, enquanto isso, foi o cestinha do jogo com 34 pontos.

O confronto, de fato, foi um ‘show’ à parte entre Luka Doncic e Loyd. O esloveno, por exemplo, marcou 34 anos, mas somou ainda quatro rebotes, nove assistências, cinco roubos de bola e dois tocos. O ex-jogador da G League, por sua vez, teve uma noite histórica do perímetro, com sete arremessos certos de três pontos.

O jogo de igual para igual de Doncic e Loyd garantiu a Polônia uma vantagem durante quase todo o embate contra a Eslovênia. Desse modo, o time conseguiu manter sempre uma boa margem no placar, para sair com a vitória.

Após o duelo, o antigo jogador da G League celebrou a grande atuação. Além disso, elogiou o domínio ofensivo de Doncic.

“Foi um esforço coletivo, todo mundo correspondeu. Luka Doncic, é claro, é Luka Doncic. Um jogador incrível. Porém, todos fizeram um ótimo trabalho. Foi uma vitória completa da equipe. Então, tem sido ótimo estar com os caras até agora”, comerou Loyd.

Algoz de Luka Doncic e da Eslovênia, Jordan Loyd teve apenas um ano como jogador da NBA. Pelo Toronto Raptors, ele fez parte do time campeão da liga em 2019, nas finais contra o Golden State Warriors. Porém, sequer entrou em quadra nos playoffs, enquanto fez apenas 12 jogos na fase regular, com médias de 2.4 pontos, 0.8 rebote e 0.5 assistência. Antes da liga dos EUA, ele também passou pela G League.

Loyd, assim, passou a ter uma carreira de sucesso quando se mudou para a Europa. Após passagens apagadas pela NBA e G League, o jogador passou por times da Espanha, Sérvia, Rússia, França e Israel. No último mês, desse modo, ele foi convidado para defender a Polônia no EuroBasket 2025.

Na estreia pela Polônia, Loyd fez história. Os 32 pontos marcados contra a Eslovênia, afinal, foram a maior marca de um jogador polonês no EuroBasket desde os 33 de Dariusz Zelig em 1987.

Por fim, com o triunfo na estreia, a Polônia ficou na terceira posição do Grupo D do torneio europeu. A Eslovênia de Doncic, enquanto isso, ficou em quarto e volta à quadra no sábado (30), às 23h, contra a França.

