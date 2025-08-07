Técnico brasileiro assume time da G League

De acordo com o Repórter NBB, especialista no mercado do basquete nacional, o técnico brasileiro Vitor Galvani vai assumir o comando do Capitanes, time da G League. Então, o treinador volta à liga de desenvolvimento onde teve passagem como assistente, também do time mexicano. Na última temporada, ele esteve à frente do Pinheiros em boa campanha no NBB.

Com apenas 32 anos, Vitor Galvani é uma das revelações como técnico no Brasil. Ele iniciou sua trajetória no Joinville como assistente. Depois, teve passagem por Campinas antes de assumir a seleção brasileira sub-18, onde conquistou um título sul-americano. Da mesma forma, faturou medalha prata na AmeriCup da categoria. As conquistas garantiram vaga para o Brasil no Mundial Sub-19 de 2023, após nove anos de ausência.

Ao mesmo tempo, ele ingressou à comissão do Corinthians no NBB como auxiliar. Como resultado, Galvani foi convidado pelo Cleveland Cavaliers para acompanhar o time de Ohio na NBA Summer League, em Las Vegas. Então, foi nos EUA que surgiu a conversa com a diretoria do Capitanes pela primeira vez.

Após uma temporada na G League, o técnico brasileiro teve seu primeiro trabalho como treinador principal no Pinheiros. Recheado de jovens, o time do NBB apostou em Galvani para desenvolver seus atletas. E o resultado foi positivo. Isso porque a equipe terminou a fase regular de 2024/25 na sexta posição. Ao todo, foram 19 vitórias em 34 jogos disputados.

Nos playoffs, o Pinheiros também foi bem. Afinal, venceu a Unifacisa nas oitavas de final e fez jogo duro na fase seguinte contra o então tricampeão do NBB. Portanto, nas quartas de final, foi eliminado pelo Sesi Franca por 3 a 2.

Agora, após boa primeira impressão como técnico principal, o brasileiro vai assumir o comando do Mexico City Capitanes. Ele foi assistente no time em 2022/23. Na ocasião, a equipe contava com jogadores brasileiros no elenco: Alexey, Ruan Miranda e Mãozinha.

Como treinador principal, ele também pode ter companhia de um jovem do Brasil. Aliás, um velho conhecido. O ala Reynan foi selecionado no Draft da G League pelo Capitanes e pode defender o time na próxima campanha. Com a ida de Galvani, a tendência é que o atleta também aceite o desafio na liga.

Por fim, vale lembrar que Reynan foi um dos pilares do jovem time do Pinheiros na última temporada do NBB sob o comando de Galvani.

