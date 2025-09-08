Lauri Markkanen reage à vitória da Finlândia sobre a Sérvia

Seleção finlandesa chocou o mundo ao eliminar uma das favoritas ao título europeu

Lauri Markkanen Finlândia Sérvia Fonte: Divulgação / FIBA

O astro da Finlândia, Lauri Markkanen, reagiu à vitória surpreendente de sua seleção sobre a favorita Sérvia no EuroBasket. No último sábado (6), os finlandeses bateram a seleção do craque Nikola Jokic por 92 a 86. Com o triunfo, a Finlândia chegou às quartas de final da competição.

Para variar, Markkanen liderou sua seleção com 29 pontos, oito rebotes e quatro roubos de bola. Ao final do duelo, ele admitiu que a vitória sobre uma das favoritas ao título foi inacreditável. Além disso, exaltou a comissão técnica da Finlândia e os companheiros de time.

“Inacreditável. Foi uma ótima atuação da equipe. Precisávamos de cada um deles esta noite. A comissão técnica e os jogadores estão de parabéns. Ainda não terminamos, mas vamos aproveitar o momento. Obviamente, acabamos de derrotar um time incrível, e agora seguimos em frente”, afirmou o camisa 23.

Questionado se a vitória da Finlândia sobre a Sérvia foi a maior de sua carreira, Lauri Markkanen não deu uma resposta definitiva. Mas exaltou, mais uma vez, a atuação coletiva de sua equipe. Ele lembrou que, no EuroBasket de 2022, a sua seleção também chegou às quartas, após bater a Croácia. No entanto, caiu para a Espanha, que seria a campeã daquela edição.

“Esse (triunfo) está no rol dos maiores. É uma honra incrível jogar com a camisa da Finlândia. Já estivemos nas quartas de final do EuroBasket uma vez, e é uma ótima sensação. Como eu disse, a Sérvia é um time incrível, e tivemos uma grande atuação coletiva”, finalizou.

Com a Finlândia avançando de fase, Markkanen se torna um dos candidatos a MVP do EuroBasket. Afinal, o ala do Utah Jazz tem médias de 26 pontos, 8,2 rebotes e três roubos de bola, em seis jogos. Assim, ele é o terceiro cestinha e o segundo em roubos de bola na competição.

Na fase de grupos, quando jogou em casa, a Finlândia venceu três dos cinco duelos que disputou. As únicas derrotas foram para Lituânia e Alemanha, que também estão no top 8 do EuroBasket. Isso mostra a força do grupo B.

Agora, nas quartas, os finlandeses vão enfrentar a Geórgia, naquele que é chamado de “duelo das zebras”. Afinal, os georgianos eliminaram a França, ampla favorita no confronto. Nesta quarta-feira (10), a partir das 11h (horário de Brasília), Markkanen vai tentar fazer história e levar a Finlândia a uma inédita semifinal. O embate com a Geórgia terá a transmissão da ESPN 2 para o Brasil.

