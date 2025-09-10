NBA: Perto de troca, Kelly Oubre reclama de fãs em rede social

A troca do ala Kelly Oubre por parte do Philadelphia 76ers pode acontecer antes mesmo do início da próxima temporada da NBA. De acordo com vários rumores, o jogador vem sendo oferecido a outros times da liga. Em suas redes sociais, Oubre reclamou sobre como a torcida está tratando ele.

“Eu amo Philadelphia, mas acho que não isso seja recíproco”, escreveu Kelly Oubre. “O que aconteceu aqui? Mas para todos aqueles que falam que meu arremesso de três piorou, eu ainda mostrei números. Eu joguei com um dedo machucado nos últimos três anos, mas ainda dei minha alma ao time”.

Oubre está no Sixers desde a temporada 2023/24 da NBA e tem acordo com o time até o fim da próxima campanha. Ele foi titular em quase todos os jogos de 2024/25 (57 de 60), mas com a possível volta de Quentin Grimes e o retorno de Jared McCain às quadras, devem tirar seu espaço.

Aliás, Grimes pode ter tudo a ver com uma eventual troca de Oubre. Isso porque o time está tentando abrir espaço para dar ao jogador um novo contrato para seguir no 76ers para 2025/26. De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, um negócio envolvendo o ala pode resolver o problema financeiro da equipe de Philadelphia.

“Tem um rumor ao longo de toda a agência livre da NBA que o 76ers pode fazer uma troca envolvendo Kelly Oubre e/ou Andre Drummond. Se o time conseguir um negócio por um dos dois, enquanto estamos cada vez mais próximos da fase de treinamentos, abriria um pouco mais de espaço para pagar Grimes um pouco melhor”, disse Fischer.

Enquanto Grimes virou prioridade no Sixers, Kelly Oubre perderia espaço de qualquer forma. Afinal, a equipe escolheu o jovem VJ Edgecombe no Draft de 2025 da NBA para ter muitos minutos logo de cara.

E para ter Grimes com um novo acordo, é preciso abrir espaço na folha salarial. O time está a cerca de US$10 milhões de entrar no primeiro nível de multas da NBA, então uma troca envolvendo Drummond e Oubre pode ser exatamente o que necessita para estender com o ex-jogador do Dallas Mavericks e dar um vínculo ao calouro Igor Milicic.

Como Drummond e Oubre somam cerca de US$13 milhões, o novo contrato de Grimes pode ficar na casa dos US$20 milhões por ano. Enquanto isso, Milicic deve receber US$2.4 milhões.

Sob último ano de acordo com o Sixers, Kelly Oubre vem tendo, de fato, problemas com o arremesso de três nos últimos anos. Na campanha passada, por exemplo, ele acertou só 29.3%, não muito menos que os 31.1% de 2023/24.

