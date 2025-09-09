Trae Young: “Por fim, Hawks vai tentar competir pelo título da NBA”

É consenso que o Atlanta Hawks nunca foi candidato ao título da NBA com Trae Young em seu elenco. Mas isso pode estar prestes a mudar. O time, afinal, foi um dos mais ativos na agência livre e trouxe reforços elogiados para o seu elenco. Enquanto isso, alguns dos antes favoritos da conferência Leste estão em viés de declínio. O astro da franquia não esconde que está animado com as perspectivas para 2026.

“Você olha para o nosso plantel agora e, por fim, pode dizer que vamos tentar competir por títulos. O fato é que já disputei sete temporadas nessa liga e nem sempre tivemos produtos vencedores em Atlanta. Mas contratamos atletas como Nickeil [Alexander-Walker], Kristaps [Porzingis] e Luke [Kennard] nessa janela. Se nos mantivermos saudáveis, vamos estar na disputa”, previu o armador de 26 anos.

Pode-se dizer que o sucesso coletivo com o Hawks, a princípio, é o que falta a Young em sua carreira. Ninguém o questiona como um ícone da equipe da Geórgia e all-star consolidado da NBA. Na última temporada, ele liderou a liga em assistências totais e médias de assistências ao mesmo tempo. Ele não minimiza esses feitos, mas diz que passam longe de ser o seu foco nesse momento.

“Não penso em ser o líder da liga em assistências desde a temporada de calouro, para ser sincero. Já fiz isso antes, então já me basta. Consegui na última temporada, mas, como disse, não é algo novo. Para mim, tudo o que importa há muito tempo é chegar aos playoffs e ir mais longe do que nunca. O meu único objetivo, por ora, é estar nas finais e competir por títulos”, garantiu o líder de Atlanta.

Conexão

Se o Hawks vai entrar na disputa do título da NBA mesmo, Trae Young não deve ser o único ingrediente especial. E nem os reforços. Pode parecer um passado distante, mas Atlanta teve a primeira escolha do draft do ano passado. Zaccharie Risacher esteve entre os finalistas do prêmio de novato do ano e deve ter mais espaço em 2026. Ele credita o sucesso inicial, a princípio, ao apoio e entrosamento com o armador.

“Eu sinto que criei uma conexão com Trae durante a temporada. Foi ótimo, certamente, jogar ao seu lado. Afinal, ele é um dos melhores passadores da NBA. Tive muita sorte, no fim das contas, de disputar o meu primeiro ano na liga com um jogador assim. Nós vamos ser ainda melhores com o passar do tempo. Não tenho dúvidas disso”, projetou o jovem talento francês.

A química entre Risacher e Young, no entanto, não passa só por um entendimento em quadra. O sucesso dentro das quatro linhas reflete um alinhamento fora delas também. “Trae não é só um grande passador e jogador, mas uma ótima pessoa no dia a dia. Nos damos muito bem. Por isso, vai ser empolgante vê-lo de novo e voltarmos a jogar juntos em setembro”, concluiu o ala.

Sem acordo

Mas vale lembrar que o futuro de Young no Hawks não está tão definido assim. Ele pode ser agente livre depois da próxima temporada e, por enquanto, não há uma extensão prévia de contrato alinhada. Nem existe interesse, aliás, nisso. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o armador planeja manter as suas opções em aberto enquanto avalia os resultados que estão por vir.

“Trae, diferente de Luka Doncic, não precisava esperar até agosto para ser elegível a uma extensão. Ele já podia negociar desde julho. Mas várias fontes me dizem que não há planos de nenhuma das partes em um acordo nesse verão. O atleta, em particular, quer ter a chance de tomar uma decisão sobre a opção em seu contrato na próxima offseason”, informou o jornalista.

