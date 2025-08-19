Boletim de rumores e trocas da NBA – Trae Young

Bastou o Atlanta Hawks demorar a estender o contrato de Trae Young que os rumores de trocas já começam a circular na NBA. Não que ele seja o alvo principal do mercado hoje, mas pode virar se algumas coisas acontecerem. Ou caso não aconteçam, até. Isso porque Giannis Antetokounmpo ainda é o grande nome que os times buscam. Pode não acontecer uma negociação agora, mas as franquias aguardam o começo da nova campanha da liga “torcendo contra” o Milwaukee Bucks.

Então, até que algo sobre Giannis Antetokounmpo mude, os rumores de Trae Young são menos fortes do que deveriam. Afinal, o Hawks não estendeu previamente o acordo de seu melhor jogador que passou por lá nos últimos dez anos e só isso já seria caso de preocupação para os fãs do time.

O grande problema hoje é que o mercado de trocas da NBA deu uma “congelada” e os rumores acabam acompanhando. Mas estamos falando de Trae Young, quatro vezes All-Star e líder em assistências pela primeira vez na carreira, em 2024/25.

Dizer que Young possui falhas em seu jogo na NBA é meio óbvio e isso assusta alguns times. Sem progredir na defesa desde que chegou à liga, o armador ainda acumula muitos erros de ataque. E vencer ali não combina com esse tipo de coisa. Mas quando o papo é sobre talento, aí não tem o que discutir. Ele é muito bom para ficar dependendo de uma extensão no Hawks, enquanto times observam o andamento de tudo, de olho em futuras trocas.

Trae Young é o protagonista do Atlanta Hawks desde que chegou à NBA, mas o time vem agindo de forma que incomoda o astro e alimenta rumores de trocas. É uma sequência. Até porque o time tem a chance de garantir a presença do atleta por mais alguns anos e escapar da agência livre. De acordo com várias especulações, o incômodo do jogador é tão grande que ele pensa, sim, em testar o mercado já na próxima agência livre.

Com opção no contrato para 2026/27, Young pode abrir mão dos US$48.9 milhões que teria direito para assinar com outros times da NBA, segundo rumores. E a próxima campanha é muito decisiva para o Hawks, pois a equipe fez boas adições no mercado e tem chances reais de brigar pelo topo do Leste com as prováveis quedas de Boston Celtics e Milwaukee Bucks entre os favoritos.

E, no meio disso, ainda tem o Philadelphia 76ers cheio de dúvidas sobre Joel Embiid. Então, é o grande momento para o Hawks começar o ano vencendo e convencendo no Leste. Afinal, com 52 jogos entre times da conferência, existe alguma chance de que o time tenha menos que 35 vitórias só ali? Mas, para isso, tem que ter Trae Young pronto e motivado.

Se o Hawks não estender o acordo de Young, é dado como certo que ele vai testar o mercado na próxima offseason da NBA, conforme rumores do jornalista Marc Stein, do Substack. E aí, existem alguns times que saem na frente pelo astro.

Favoritos por Trae Young

É bom entender que tudo aqui tem a ver com rumores de possíveis trocas envolvendo Trae Young. São especulações a partir de antigos interessados, de falas recentes e de jornalistas que cobrem o Hawks e outras equipes mais de perto.

Neste caso, o Orlando Magic volta a surgir como um eventual candidato por Trae Young. O time da Flórida já manifestou interesse, enquanto tem um elenco relativamente jovem e pronto para brigar na parte de cima da tabela no Leste. Para jogar ao lado de Paolo Banchero, por exemplo, o armador seria uma grande adição no grupo. De acordo com Jake Fischer, do Bleacher Report, o Magic ainda quer muito o atleta.

O San Antonio Spurs, por outro lado, sempre teve Young como alvo para trocas. Até seria o principal candidato, mas estendeu com De’Aaron Fox na agência livre da NBA. O que dizem por aí é que se Trae quiser ir para o Spurs, teria de ser em uma sign and trade envolvendo Fox e a volta da própria pick que está com o Spurs.

Um terceiro time que surgiu há poucas semanas é o próprio Bucks. Afinal, sem Damian Lillard por lá, Antetokounmpo precisa de motivos para querer ficar e tentar ser campeão mais uma vez. Mas para acontecer alguma troca por Trae Young, é necessário abrir mão de muitas escolhas de Draft. O problema é que Milwaukee só tem controle disso a partir de 2031.

E… tem o Lakers

Por fim, um destino para Trae Young seria o candidato que está nos rumores por todos os astros da NBA, seja em trocas ou não, o Los Angeles Lakers. Tudo depende da saída de LeBron James ao fim da temporada. Até aqui, o time de Los Angeles conta com apenas US$105 milhões em salários para 2026/27.

A chance até existe, mas o Lakers vai mesmo investir em um astro para a mesma posição de seu melhor jogador para agora e o futuro? Com Luka Doncic por lá, é muito difícil imaginar Trae Young ao seu lado. Mas, aqui, só se for como agente livre mesmo, sem trocas.

Atlanta no controle de tudo

O fato é que o Hawks pode trabalhar bem seu futuro, indo atrás de outro armador melhor na defesa ou que controle os erros de ataque. Até pelo fato de ter a pick do New Orleans Pelicans para 2026, a direção tem como investir em um outro astro para a posição.

Claro que são rumores, mas Young quer ficar no Hawks e liderar o time com Kristaps Porzingis e Onyeka Okongwu. Além disso, Jalen Johnson estará pronto para a nova campanha da NBA, enquanto Zaccharie Risacher e Dyson Daniels estão cada vez melhores.

O Hawks não quer perder Trae Young e isso não passa pela cabeça da direção, ao menos pelos rumores. Mas se a extensão não vier até o início da temporada, aí já será um grande motivo para preocupação. Vários times em potencial estão com o “dinheiro contado” para 2026, porém, nada que algumas trocas para abrirem espaço em suas folhas não resolvam.

