Draymond Green “culpa” Jimmy Butler por troca do Heat

O astro Jimmy Butler caiu nas graças de Draymond Green e Stephen Curry no Golden State Warriors. Assim que o ala chegou ao time, o Warriors virou um dos candidatos ao título. Não aconteceu, mas a parceria entre eles é grande o bastante para tentarem de novo por mais alguns anos. No entanto, a chegada de Butler aconteceu em meio a muitos problemas em sua antiga equipe.

Continua após a publicidade

Pouco antes de deixar o Miami Heat em troca, Jimmy Butler chegou a ser suspenso pela direção. Como resultado, alguns analistas culpavam o jogador na “queda de braço” com Pat Riley. Eles indicavam que o Heat seria muito melhor com Haywood Highsmith em seu lugar.

Butler foi para o Warriors, onde firmou a parceria com Draymond Green e o time melhorou muito de produção, batendo o Houston Rockets, segundo colocado no Oeste, nos playoffs da NBA.

Continua após a publicidade

Meses depois, o ala saiu em troca para o Brooklyn Nets. O detalhe é o “preço” que o Heat obteve por Haywood Highsmith: uma escolha de segunda rodada de 2026, com proteção top 55. E o time da Flórida ainda teve de mandar uma pick ao Nets, de 2032.

Draymond Green não perdeu tempo em “culpar” Jimmy Butler nas redes sociais.

“Veja o que você fez, Jimbo (apelido de Butler)”, escreveu Green. “Eles queriam que Butler fosse reserva dele. Mas cinco meses depois, o cara saiu em uma troca por um monte de nada. Como as coisas são estranhas”.

Continua após a publicidade

Leia mais

Jimmy Butler, por outro lado, preferiu não atacar seu antigo time da NBA: “Não coloque essa culpa em mim”, escreveu Butler. “Eu não tive nada a ver com isso. Deixe eu viver minha offseason tranquilo”.

O Warriors vem em busca de dar mais um título a Curry e Green, enquanto Butler tenta o seu primeiro na liga.

O título da NBA, de acordo com Jimmy Butler e Draymond Green poderia acontecer já em 2024/25. No entanto, a lesão de Stephen Curry no primeiro jogo da série de playoffs contra o Minnesota Timberwolves acabou com as chances.

Continua após a publicidade

Por enquanto, o Warriors ainda não fechou com ninguém para reforçar o elenco ao lado de Curry, Butler e Green. Embora não tenha feito nenhum movimento na offseason até aqui, o time deve brigar pelos primeiros do Oeste. De acordo com rumores, a equipe deve fechar com o veterano Al Horford e ter a volta de De’Anthony Melton.

Em 30 jogos que fez após a troca na fase regular, Jimmy Butler ajudou o Warriors a vencer 23 deles. Ou seja, um aproveitamento de 76.7% no período, algo que daria ao time o segundo lugar no Oeste. Ele teve médias de 17.9 pontos, 5.9 assistências, 5.0 rebotes e 1.7 roubo de bola em cerca de 32 minutos por noite.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA