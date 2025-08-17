Além de LeBron James, Lakers deixa de estender com ala na NBA

O astro LeBron James não será o único grande jogador do Los Angeles Lakers a ficar sem estender contrato antes da próxima temporada da NBA. De acordo com o jornalista Jovan Buha, do site The Athletic, o ala Rui Hachimura também deve ficar sem renovação de seu vínculo com o time.
Segundo Buha, Rui Hachimura está disponível para extensão desde o dia 6 de julho. Então, ele vê que o Lakers está pronto para entrar em 2025/26 fazendo o mesmo com o japonês como vai fazer com LeBron.
“De acordo com o meu círculo que converso, eu posso dizer que não espero que o Lakers vai estender com Rui nas próximas seis semanas da agência livre da NBA“, disse Buha. “Claro que ainda pode acontecer, mas eu diria que o time quer deixar a sua folha ‘limpa’ para saber se ele será titular ou reserva e como as coisas vão funcionar no próximo ano”.
Até aqui, o Lakers tem cerca de US$105 milhões em contratos para a campanha de 2026/27 da NBA, enquanto LeBron James e Hachimura são alguns dos que serão agentes livres daqui um ano. Ou seja, o time quer deixar a folha salarial “aberta” para contratações de astros na próxima offseason. Entre os principais candidatos, estão o armador Trae Young, que ainda não renovou com o Atlanta Hawks, além de Keegan Murray, do Sacramento Kings.
Por isso, estender com Hachimura agora, não faria tanto sentido para o time. O Lakers quer ir atrás de boas opções na próxima agência livre da NBA.
Enquanto isso, o time titular do Lakers para a próxima campanha da NBA deve ser confirmado em alguns dias. De acordo com Ashish Martur, do Lakers Daily, o quinteto inicial deve ter Austin Reaves ao lado de Luka Doncic no perímetro, além de LeBron.
Já no garrafão, Rui Hachimura estará ao lado do pivô Deandre Ayton, que chegou ao Lakers na agência livre da NBA após ser dispensado pelo Portland Trail Blazers. Aliás, o time recebeu elogios por fechar com o jogador. No entanto, existe uma preocupação por conta de suas condições físicas. Afinal, ele jogou em 95 das últimas 162 partidas pelo Blazers.
Isso pode fazer com que o Lakers vá atrás de outro jogador de garrafão no mercado da NBA. Uma das ideias poderia ser outro jogador do Blazers. Isso porque o pivô Robert Williams tem chances reais de ser dispensado em breve. Com contrato expirante, o ex-atleta do Boston Celtics é candidato a deixar o time como Ayton o fez.
Por enquanto, não tem nada certo. Mas o fato é que o Lakers também não estendeu o contrato prévio de Reaves e vai deixar para definir na próxima agência livre da NBA. No entanto, não por opção própria. O jogador pode ganhar um salário muito maior se deixar para a offseason de 2026.
Em 2024/25, Rui Hachimura atuou em 59 jogos e foi titular em 57 deles. Ele teve médias de 13.1 pontos, 5.0 rebotes e acertou 41.3% de três. O jogador tem um expirante de US$18.3 milhões.
