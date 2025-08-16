NBA: Nova foto de Zion Williamson assusta fãs do Pelicans

De novo. Considerado uma das grandes promessas da NBA na década, Zion Williamson ainda não vingou no New Orleans Pelicans e na NBA. Isso porque o ala-pivô convive com constantes problemas físicos. Aliás, o jogador sofre para controlar seu peso, sendo constante criticado pela sua forma física. Agora, na offseason de 2025, os torcedores ficaram mais uma vez insatisfeitos.

Isso porque Zion Williamson apareceu visivelmente fora de forma em uma foto e preocupou fãs do Pelicans para a próxima temporada da NBA. O peso do jogador tem sido uma grande preocupação ao longo de sua carreira. Afinal, ele tem oscilado em torno de 127 quilos durante a maior parte dos últimos anos. No entanto, ele mostrou evolução na temporada passada, chegando a pesar 119 quilos.

Por outro lado, com a foto que viralizou (veja abaixo), muitos torcedores criticaram a postura de Williamson como atleta.

Zion Williamson enjoying summer (h/t @big_business_) pic.twitter.com/vkTtK2ZcrZ Continua após a publicidade — Legion Hoops (@LegionHoops) August 12, 2025

Como resultado, a revista Sports Illustred também reagiu ao físico de Zion Williamson. De acordo com a publicação, ter o ala-pivô em forma pode ajudar o New Orleans Pelicans a ir aos playoffs. Isso porque o elenco para 2025/26 é considero promissor.

“O Pelicans conta com Williamson para entrar em forma e se manter saudável. Sobretudo, considerando o talento do elenco para a temporada 2025/26. Com jogadores como Jordan Poole, Dejounte Murray, Trey Murphy, Herb Jones, Yves Missi, Saddiq Bey e Jeremiah Fears no time, New Orleans tem talento de sobra para chegar aos playoffs na próxima campanha”, disse a revista.

Vale lembrar que o Pelicans trabalhou nos últimos anos com Zion Williamson como a peça central do time. E, por enquanto, não deu certo. Longe disso.

O astro sempre está envolvido em polêmicas sobre a forma física, conduta e/ou lesões. E, com isso, os resultados da equipe ficam aquém do esperado. O cenário não é promissor, mas a franquia segue confiante no sucesso com o ala-pivô.

“Zion ainda é um dos nossos caras. Temos confiança nele, pois, se já não tivéssemos, a gente poderia tê-lo dispensado e a folha salarial estaria limpa. Poderíamos recomeçar, mas a verdade é que acreditamos no jogador. Ele quer que essa parceria funcione, assim como nós. Por isso, nós cremos que não chegamos nem perto do nosso melhor juntos”, cravou um dirigente da franquia ao site Spotrac.

Por fim, e acordo com Shamit Dua do portal In the NO, o New Orleans Pelicans garantiu o contrato de US$39,4 milhões de Zion Williamson para a temporada 2025/26 da NBA. A decisão consolida mais um ano do atleta no elenco. Ele assinou sua extensão máxima de contrato de calouro em 2022 e ainda tem anos não garantidos restantes em 2026/27 e 2027/28. No entanto, ele pode conseguir incentivos adicionais como número de jogos disputados e condicionamento físico para a próxima campanha da NBA.

A jovem estrela conseguiu recorde de sua carreira ao jogar 70 partidas em 2023/24. Entretanto, ele teve apenas 30 jogos em 2024/25 por conta de problemas na coxa e nas costas. Então, foi a quarta vez nos seis anos que ele não participou de mais de 30 duelos do New Orleans Pelicans em um mesmo ano. Apesar do pouco tempo ativo, ele teve médias de 24.6 pontos, 7.2 rebotes e 5.3 assistências e 56,7% nos arremessos de quadra.

