NBA: Nets fecha troca por ala do Heat

De acordo com Shams Charania, insider de NBA da ESPN, Brooklyn Nets e Miami Heat fecharam uma troca nesta sexta-feira (15). O negócio envolve um jogador e duas escolhas de segunda rodada de Draft. Segundo o jornalista, Haywood Highsmith está a caminho do Brooklyn. Junto com o ala, o Nets recebe uma pick de 2032. Em contrapartida, o Heat fica com uma pick de 2026 (protegida até a posição 55).

Continua após a publicidade

Acima de tudo, a troca com o Nets traz alívio financeiro ao Heat na próxima temporada da NBA. Afinal, Highsmith tem um contrato expirante de US$5,6 milhões. Segundo o analista Bobby Marks, também da ESPN, a franquia de Miami agora está US$4 milhões abaixo da luxury tax (multa que a NBA aplica às equipes que gastam mais do que um determinado limite – US$187,9 milhões em 2025/26 – no teto salarial). Além disso, o Heat criou uma trade exception no valor do salário do ala de 28 anos.

Highsmith chegou à NBA em 2019, um ano depois de não ser escolhido no recrutamento. Sua primeira temporada foi no Philadelphia 76ers, onde fez apenas cinco jogos. Mas nas últimas quatro campanhas, o ala se tornou uma peça importante na rotação do Heat. Em 2024/25, Highsmith fez os melhores números da carreira: 6,5 pontos e 3,4 rebotes, em 74 jogos. Além disso, acertou 38,2% das bolas de três.

Continua após a publicidade

Devido à troca com o Nets, o Heat passa a ter 11 jogadores com contratos garantidos, quatro abaixo do número máximo permitido pela NBA. Além disso, a equipe possui dois atletas – Terry Rozier e Pelle Larsson – com vínculos parcialmente garantidos. Desse modo, o time deverá ser ativo no mercado para fechar o elenco.

Leia mais!

O Nets, por sua vez, é o time da NBA com mais espaço na folha salarial, pois tem US$120 milhões comprometidos para 2025/26. Como está em processo de reconstrução, a equipe deverá fazer parte de algumas negociações durante a temporada. Justamente para receber contratos “indesejáveis” e acumular escolhas de Draft. Nesta offseason, além de Highsmith, o time adquiriu Michael Porter e Terance Mann através de trocas.

Continua após a publicidade

Após a troca com o Heat, o Nets fica com 13 jogadores sob contrato para a próxima temporada da NBA. Outros quatro – Keon Johnson, Tyrese Martin, Drew Timme e Jalen Wilson têm vínculos não garantidos. Ou seja, dois atletas do elenco terão de ser dispensados até outubro.

Resumo da troca entre Heat e Nets

Heat recebe uma escolha de segunda rodada do Draft de 2026 (protegida até a posição 55)

Nets recebe Haywood Highsmith e uma escolha de segunda rodada do Draft de 2032

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA