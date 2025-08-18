Dennis Schroder: “Nikola Jokic é o melhor da NBA há anos”

Dennis Schroder se revelou um dos muitos admiradores de Nikola Jokic na NBA. Em preparação para a EuroBasket 2025, o armador da Alemanha rasgou elogios ao astro do Denver Nuggets. De acordo com o veterano, o três vezes MVP é há anos o melhor jogador da liga com sobras.

“Como jogador, Nikola Jokic é o melhor da NBA há anos. É assim, pelos números e pelo que tem feito na liga nos últimos três, quatro, cinco anos, como ele domina”, disse Schroder.

Como destacou Dennis Schroder, é sérvio é de fato um dos grandes nomes da geração. Nos últimos cinco anos, Jokic venceu três prêmios de MVP e ficou na segunda posição em outros dois. Aliás, era quem merecia ganhar os dois, na opinião de muitos fãs e analistas.

Nikola Jokic, também, se tornou apenas o terceiro jogador na história a terminar uma temporada com média de triplo-duplo, além de ser o primeiro pivô em todos os tempos a chegar na marca. Ademais, ele possui sete seleções para o All-Star Game e venceu o MVP das finais de 2023.

As conquistas de Nikola Jokic, além disso, impactaram o coletivo. Após 46 anos de história na NBA, o Nuggets venceu o primeiro título de sua história liderado pelo sérvio em 2023. Ainda com ele no auge, desse modo, a franquia de Denver se mantém como uma das principais forças da liga.

De acordo com Dennis Schroder, os feitos de Nikola Jokic se tornam ainda maiores pela forma como ele trata o basquete. Na contramão de grandes astros, o sérvio trata a NBA como um trabalho. Após a conquista do título, por exemplo, ele revelou que queria ir logo para seu país-natal. Nas férias, por sua vez, é quase impossível vê-lo envolvido com o esporte.

“Acho incrível que o basquete seja apenas a segunda ou terceira prioridade na vida dele”, seguiu Dennis Schroder. Ele gosta, afinal, de passar tempo com a família e com seus cavalos. Vive para as coisas que importam para ele. Então, ele diz que não quer ser lembrado pelos livros de basquete, mas por ser um bom pai. É algo muito diferente para qualquer um, mas ele o faz de forma absurda”.

Por fim, Nikola Jokic inicia em 2025/26 sua 11ª temporada como jogador da NBA. Em dez anos na liga, ele já se consagrou como um dos maiores pivôs de todos os tempos. Ao todo, o astro do Denver Nuggets acumula médias de 21.8 pontos, 10.9 rebotes e 7.2 assistências, além de 36% de taxa de acerto do perímetro.

