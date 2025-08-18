Alperen Sengun detona Warriors por playoffs

A primeira ida de Alperen Sengun aos playoffs terminou em uma dura eliminação para o Golden State Warriors. Após ajudar o time a ter a segunda melhor campanha do Oeste em 2024/25, o pivô turco viu o time ainda cair na primeira rodada. A eliminação foi difícil. Isso porque, a franquia chegou a forçar o sétimo jogo, mas perdeu em casa.

A queda do Rockets para o Golden State Warriors nos playoffs deixou clara a diferença de experiência. Enquanto Houston era um time jovem e com pouca bagagem em jogos tão decisivos, a equipe de San Francisco trazia nomes veteranos e com diversas idas às finais da liga. Desse modo, a campanha melhor na fase regular não serviu de nada.

Alperen Sengun, no entanto, não gostou da forma como o Warriors avançou. De acordo com o jovem astro, o time abusou da vários fatos para bater o Rockets na primeira rodada dos playoffs de 2025 da NBA.

“O Warriors era o time que mais nos traria problemas e acabou que foi assim. É uma equipe muito experiente e que fez muitas faltas. Mas nos playoffs, essas faltas não são marcadas. No entanto, o elenco deles era o que reclamava a série toda por conta das faltas que não estavam sendo apitadas pelos árbitros”, disse Alperen Sengun.

Ainda segundo Alperen Sengun, o comportamento do Warriors nos playoffs ia contra o ‘código’ do Houston Rockets. Isso porque o astro relatou que o técnico Ime Udoka proíbe que o grupo de Houston reclame de forma contra os juízes.

“Quando se trata de nós, não temos permissão para reclamar. É algo mais interno, pois Ime Udoka não nos deixa fazer. Então, ele perde a cabeça se a gente reclama”, seguiu Alperen Sengun.

Apesar disso, Sengun já admitiu no passado que a série contra o Warriors o serviu de aprendizado. O fato de ter jogado contra um time mais experiente, afinal, o mostrou alguns pontos que é preciso ficar atento nos playoffs. O jogador, inclusive, afirmou que Draymond Green foi quem mais o ensinou no duelo.

“Eu aprendi muito, pois foi a minha primeira vez nos playoffs até aqui. Mas eu aprendi muito com Draymond. Sobre como ser agressivo na marcação, ser ativo nos dois lados da quadra e, ao mesmo tempo, tentando ajudar os meus colegas a vencer. Esse cara é um dos melhores marcadores de todos os tempos. Então, é claro que essa seria uma ótima experiência”, contou Sengun, logo após a queda para o Warriors nos playoffs.

