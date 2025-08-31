Zaccharie Risacher faz análise sincera de parceria com Trae Young

Zaccharie Risacher e Trae Young não é uma das duplas mais badaladas da NBA. Mas ela pode ditar o futuro competitivo do Atlanta Hawks. Trata-se do astro do time e o atleta que escolheram na primeira posição do draft do ano passado. Apesar de não atraírem tanta atenção, o talento francês vê a parceria como um dos motivos do seu sucesso.

“Eu sinto que criei uma conexão com Trae durante a temporada. Foi ótimo, certamente, jogar ao seu lado. Afinal, ele é um dos melhores passadores da NBA. Eu sinto que tive muita sorte, no fim das contas, de fazer o meu ano de calouro com um jogador assim. Vamos ser ainda melhores com o tempo”, projetou o ala de 20 anos.

Mas é verdade que a offseason trouxe risco para o futuro dessa dupla. Young e o Hawks não estariam dispostos a negociar uma extensão agora e, com isso, o armador pode ser agente livre em 2026. Será que a parceria com Risacher vai durar muito tempo mesmo? O ala sabe que não tem controle sobre isso, então só pode torcer.

“Trae não é só um grande passador e jogador dentro de quadra, mas uma ótima pessoa fora dela também. Nos damos muito bem e, por isso, eu estou na torcida para que tudo isso se resolva. Vai ser empolgante vê-lo de novo. Mais do que isso, voltar a jogar ao seu lado em setembro”, afirmou o finalista ao prêmio de calouro do ano.

Reforços

A parceria entre Trae Young e Zaccharie Risacher, certamente, tem muito a crescer de agora em diante. No entanto, vão ter que fazê-lo com um elenco bem diferente em torno deles. O Hawks foi um dos times que mais contratou em reforços na offseason. É uma questão importante, mas o francês tenta deixar essa preocupação para depois.

“Eu não vou mentir: é um pouco difícil para mim me projetar nesse novo elenco que a franquia montou. Acho que foram boas contratações, sim, mas não estou tão atento a isso no momento. Para ser sincero, por enquanto, estou mais focado na seleção e no Eurobasket”, contou o ala da seleção francesa.

Um dos reforços que chegaram a Atlanta e estão na competição continental foi o pivô Kristaps Porzingis. “Já tive uma conversa rápida com Kristaps e, a princípio, o cara pareceu ser uma ótima pessoa. Acho que trazê-lo foi um ótimo movimento, pois sinto que vai ser incrível em Atlanta”, celebrou Risacher.

Evolução

Risacher teve a jornada típica de um novato na NBA. Ele não teve um começo tão bom, mas subiu de produção na segunda metade da campanha. Atuando ao lado de Young, a princípio, o ala só tem o papel de se posicionar bem e dar opção de passe para o astro. No entanto, ele sabe que a evolução do seu jogo vai na contramão dessa função.

“Eu quero ficar mais confortável enquanto tenho a bola nas mãos. É uma área em que o meu jogo pode crescer, certamente. Não preciso ter a posse o tempo inteiro, mas devo ser capaz de criar arremessos e pontuar por conta própria. Ser eficiente nessa situação, em síntese. Esse é o próximo nível para o meu jogo”, avaliou o jovem talento.

