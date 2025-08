Pistons e Hawks compartilham recorde inusitado na NBA

Detroit Pistons e Atlanta Hawks dividem um recorde curioso na NBA: são os times que mais compartilharam jogadores na história da liga. De acordo com o HoopsHype, 99 atletas vestiram as duas camisas. Com as chegadas de Luke Kennard e Caris LeVert, esse número vai subir para 101 na próxima temporada.

Luke Kennard passou o início da carreira na NBA no Detroit Pistons. Entre 2017 e 2020, ele teve médias de 9.7 pontos, 2.8 rebotes e 1.7 assistência, além de 44.8% dos três pontos. O ala-armador ainda passou pelo Los Angeles Clippers, antes de jogar os últimos três anos no Memphis Grizzlies.

Agente livre na NBA, Kennard assinou com o Atlanta Hawks por um ano no valor de US$11 milhões. Na nova equipe, a aposta é de que o ala-armador seja uma força do perímetro. Afinal, ele é reconhecido como um dos nomes de maior taxa de acerto dos três pontos na história da liga, com 43.8% de aproveitamento na carreira.

Caris LeVert, por sua vez, deixou o Hawks rumo ao Detroit Pistons. O veterano jogou por Atlanta na última temporada, quando teve médias de 14.9 pontos, 3.7 rebotes e 2.9 assistências. Na offseason, o ala assinou com o time de Michigan por dois anos no valor de US$29 milhões.

A aposta do Pistons é que LeVert possa ser um reforço para a segunda unidade do time na NBA. Após perder Tim Hardaway Jr. e Malik Beasley, desse modo, Detroit acertou contrato com o ala para tentar repetir o sucesso da última temporada.

Na próxima temporada, assim, LeVert e Kennard ajudam Pistons e Hawks a ampliarem um recorde já histórico na NBA. Ao longo dos mais de 75 anos de liga, as franquias já viram 99 jogadores diferentes vestirem ambas as camisas. A maior parte deles é de atletas da rotação na liga, sem grande destaque. Em contrapartida, algumas lendas e campeões estão na lista.

Walt Bellamy é um dos nomes de maior sucesso a vestir as camisas de Pistons e Hawks. Ele, afinal, é considerado um dos maiores pivôs de todos os tempos na NBA, sendo um dos grandes pontuadores dos anos 60 e 70. Ele defendeu Detroit de 1968 a 1970, assinando depois com Atlanta, onde ficou até 1974.

Mais um nome de destaque na lista recorde da NBA é Rasheed Wallace. Isso porque, o ala-pivô é um dos maiores ídolos da história do Pistons, sendo parte do time campeão em 2004. No entanto, antes de chegar a Detroit para conquistar o título, ele vestiu a camisa do Hawks por apenas um jogo na temporada 2003/04.

Por fim, Tre Rollins é mais um que defendeu tanto Hawks quanto Pistons. Diferente de Wallace, porém, ele teve mais sucesso em Atlanta. Na Geórgia, o pivô ficou por 11 anos e foi reconhecido como um dos melhores defensores dos anos 80. Ele ainda teve uma rápida passagem por Detroit no fim da carreira, mas sem o mesmo sucesso.

