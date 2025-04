NBA: Stephon Castle vence prêmio de melhor calouro

O armador Stephon Castle, do San Antonio Spurs, venceu o prêmio de melhor calouro da NBA em 2024/25. Ele recebeu 92 dos possíveis 100 votos para o primeiro lugar, totalizando 482 pontos. Enquanto isso, Zaccharie Risacher, do Atlanta Hawks, ficou em segundo, com 245 pontos. Por fim, o ala Jaylen Wells, do Memphis Grizzlies, fez 123 pontos.

Castle era o favorito a ficar com o prêmio de melhor calouro. Apesar de iniciar a campanha como reserva, o jovem ganhou posição no time titular ao longo do ano. Como resultado, ele teve grandes jogos, como nos 33 pontos diante do Charlotte Hornets e 32 do Oklahoma City Thunder. O atleta terminou com médias de 14.7 pontos e 4.1 assistências em cerca de 26 minutos por noite.

No entanto, como titular, Stephon Castle fez 16.6 pontos e 4.9 passes decisivos em 30 minutos por noite em 47 embates. O armador perdeu posição após a troca por De’Aaron Fox. Mas após a lesão de seu novo colega, Castle voltou ao quinteto inicial.

“Vindo com toda a confiança em que eu tinha em mim como jogador, com certeza era minha meta desde o primeiro dia. Mas estou muito feliz por conseguir isso”, disse Stephon Castle, em entrevista ao canal TNT.

Vale lembrar que Stephon Castle é o quarto jogador do San Antonio Spurs a vencer o prêmio de melhor calouro da NBA. Antes dele, David Robinson (1990), Tim Duncan (1998) e Victor Wembanyama (2024). Aliás, com o francês, o armador faz parte da segunda dupla de um mesmo time a ganhar em dois anos consecutivos.

Isso porque Andrew Wiggins (2015) e Karl-Anthony Towns (2016) venceram o prêmio de calouro da NBA pelo Minnesota Timberwolves. Desde 2010, ele é o décimo armador a conquistar a premiação. No entanto, um jogador da posição não ganhava desde LaMelo Ball, em 2021.

“Eu fiquei muito empolgado em ver o cara jogar”, disse o veterano Chris Paul. “A primeira coisa que eu quero ver em um colega é o quanto ele pode ser competitivo. Então, isso vai o levar a algo além disso em algum momento. Mas eu vi isso imediatamente em Stephon Castle. Na hora, eu pensei que isso seria muito fácil”.

Quarta escolha do Draft, Stephon Castle viu Alex Sarr, a segunda com o Washington Wizards, terminar no quarto lugar sem nenhum voto para o primeiro. Zach Edey, do Grizzlies, foi o quinto. Kel’el Ware (Miami Heat), Matas Buzelis (Chicago Bulls) e Jared McCain (Philadelphia 76ers) também receberam votos.

