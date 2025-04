“Prêmio de novato do ano está garantido”, crava Stephon Castle

Stephon Castle é o favorito para vencer o Novato do Ano da NBA. Em boa temporada pelo San Antonio Spurs, o armador lidera a corrida ao prêmio por semanas e deve conquistá-lo ao fim de 2024/25. Porém, Alex Sarr e Zaccharie Risacher seguem na disputa e tem chances de vencê-lo.

Segundo o radar da Fox Sports, que calcula as cotações em casas de aposta, Castle é favorito com odds de 1.06 para o prêmio de Novato do Ano. Ou seja, a cada US$1 apostado, o retorno seria de somente US$ 1.06. Assim, amplo favorito nas apostas esportivas.

Diante de tanta vantagem, Castle está confiana para levar o prêmio de novato. Segundo ele, não há como o resultado ser diferente ao fim da temporada.

Publicidade

“Sinto que, neste momento, já garanti o Novato do Ano”, afirmou Stephon Castle. “Estou apenas continuando a ser eu mesmo, sem pensar nisso quando estou em quadra. Mas, jogo após jogo, me sinto mais confiante para dizer que sou o melhor calouro da NBA”.

Castle tem médias e 14.5 pontos, 3.9 assistências e 3.6 rebotes na temporada. Assim, é o único novato com mais de mil pontos e um dos quatro com mais de dois jogos de 30 pontos ou mais. Além disso, o armador do Spurs venceu o MVP do Rising Stars.

Publicidade

Por fim, Castle tem tido sucesso pelo Spurs este ano. Após vencer o Novato do Mês em janeiro e março, ele se tornou somente o quarto na história da franquia a ter múltiplos prêmios do tipo. Os outros três foram David Robinson, Tim Duncan e Victor Wembanyama.

Leia mais!

Além disso, desde a lesão de Wembanyama, o novato do Spurs tem sido o destaque do time no ano. Desde março, por exemplo, ele tem médias de 19.4 pontos, 5.4 rebotes e 5.3 assistências por jogo.

Publicidade

“Sinto que sempre joguei com liberdade e tento não pensar demais nas coisas. É difícil como novato não fazer isso, mas, agora, estou apenas fluindo e deixando o jogo vir até mim. Então, confio nos meus colegas de time acima de tudo e venho ganhando confiança aos poucos”, finalizou Stephon Castle.

Por fim, caso o armador vença o Novato do Ano, o Spurs será o primeiro time desde 2016 a levar o prêmio de maneira seguida. Wembanyama, afinal, conquistou na temporada passada. A última vez que isso aconteceu foi com o Minnesota Timberwolves, que teve Andrew Wiggins (2015) e Karl-Anthony Towns (2016) conquistando o troféu.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA