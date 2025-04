NBA Playoffs: Comentarista faz analogia bizarra sobre Stephen Curry

Stephen Curry vem tendo grandes atuações nos playoffs da NBA. Em duas das três vitórias do Golden State Warriors sobre o Houston Rockets, ele jogou mais de 40 minutos e marcou ao menos 31 pontos. Assim, mesmo aos 37 anos, o camisa 30 continua sendo um dos astros mais decisivos da liga.

O desempenho brilhante de Curry rendeu até uma analogia inusitada de um comentarista. Durante seu podcast, Bill Simmons comparou a atuação do armador no Jogo 3 da série, quando anotou 36 pontos, a “sexo oral”.

“Odiar o Stephen Curry é como odiar sexo oral”, disse Simmons. “Tipo, como alguém pode odiá-lo? É ridículo. Então, o que há para odiar?”

Publicidade

A declaração surpreendente foi feita enquanto Ryen Russillo comentava sobre o desempenho de Curry. Simmons interrompeu o colega com a comparação. O analista, por sua vez, destacou o quanto ainda é especial ver o astro em alto nível mesmo na reta final da carreira.

“Eu estava pensando hoje… é bom saber que ainda podemos ter uma grande noite do Curry na NBA. E, para quem o odeia, tudo bem, mas é uma pena, porque está perdendo um jogador como ele. Eu não consigo acreditar, aliás, que, nessa idade, ainda tenhamos esse nível de Curry”, disse Russillo.

Publicidade

Os analistas, portanto, demonstraram gratidão pelas atuações recentes de Stephen Curry nos playoffs da NBA. Contra o Houston Rockets, ele tem médias de 26 pontos, seis assistências e 5,3 rebotes. Assim, é o principal responsável por o Golden State liderar a série por 3 a 1.

Leia mais!

Curry, aliás, foi decisivo no Jogo 3, em especial, com Jimmy Butler fora por lesão. Ele marcou 36 pontos, distribuiu nove assistências e pegou seis rebote. Desse modo, ajudou o Warriors a retomar a vantagem na série. Após a partida, o técnico Steve Kerr também rasgou elogios ao armador, como fizeram Simmons e Russillo.

Publicidade

“Jogar 41 minutos contra esse tipo de defesa, começar devagar e depois encontrar seu ritmo — algo que já vimos ele fazer incontáveis vezes ao longo dos anos. Ele acertou arremessos decisivos, cometeu apenas dois turnovers sob pressão. Então, Stephen Curry foi brilhante”, declarou Kerr.

Por fim, com Curry em alto nível, Warriors e Rockets voltam aos playoffs nesta quarta-feira (30). A partir de 20h30 (horário de Brasília), os times se encontram em um duelo importante. Afinal, uma vitória de Golden State pode encerrar a série.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA