Sete jogadores da NBA que podem sair em troca na temporada

A temporada 2025/26 da NBA ainda não começou, mas alguns jogadores vão para a nova campanha podendo deixar seus atuais times em troca. A falta de espaço em suas folhas salariais, por exemplo, dá mais margem a negócios assim do que a própria agência livre. Afinal, muitos atletas se comprometem com suas franquias por longos anos e chegam na offseason sob acordos.
Uma das questões para isso é a extensão prévia. A NBA vê vários jogadores de grande nível estendendo seus contratos assim que eles podem, o que deixa a agência livre mais “vazia” de talentos.
Luka Doncic, por exemplo, tinha acordo com o Los Angeles Lakers até 2025/26. No entanto, o time já se protegeu e deu a ele um novo contrato de três anos por US$165 milhões com opção de jogador para 2028/29. Ou seja, a NBA vê o mercado de troca como uma grande alternativa para movimentar seus jogadores ao longo da temporada.
Hoje, portanto, listamos sete grandes jogadores que a NBA pode ver em algum tipo de troca ao longo da próxima campanha. A lista, aliás, só tem astros. Confira!
DeMar DeRozan
É fato que DeMar DeRozan ainda é um dos grandes jogadores da NBA, mas seu encaixe no Sacramento Kings é bem questionável. Apesar de ser um cestinha, ele também sabe criar jogadas. Mas DeRozan está em um time em que vários atletas tentam assumir o protagonismo com a bola nas mãos e não vem dando certo. Como resultado, o Kings ficou fora dos playoffs mais uma vez em 2025.
Se o time de Sacramento chegar até fevereiro de 2026 com uma campanha difícil de se traduzir em classificação aos playoffs da NBA, DeRozan será o principal candidato a troca na franquia.
Nikola Vucevic
Bem, chegou a hora, né? Aliás, passou. O Chicago Bulls achou que o time da temporada 2021/22 seria campeão da NBA, pois contava com grandes jogadores, liderou o Leste e tudo mais, mas Nikola Vucevic foi quem sobrou para alguma troca.
Todos os outros já saíram: Zach LaVine, Lonzo Ball, Alex Caruso e, claro, DeMar DeRozan. Agora, Vucevic, que se aposentou da seleção, está dando as últimas voltas no ponteiro antes de deixar a NBA. O Bulls apostou alto, mas demorou a se desfazer do time. Com contrato expirante, dificilmente o pivô fica depois de fevereiro.
Andrew Wiggins
De acordo com os rumores da NBA, a troca de Andrew Wiggins pode acontecer antes mesmo da trade deadline. Isso porque Miami Heat e Los Angeles Lakers intensificaram as conversas sobre um negócio e o jogador pode voltar a atuar na Califórnia. Afinal, jogou pelo Golden State Warriors, onde foi campeão.
Wiggins, de 30 anos, tem opção em seu contrato para 2026/27, o que pode ser um problema e uma solução ao mesmo tempo. Afinal, foi assim que Dorian Finney-Smith deixou o Lakers na agência livre. Ele poderia seguir no time, mas optou por abrir mão de seu acordo e foi para o Houston Rockets.
No entanto, o Lakers teria a chance de dar a Wiggins uma extensão, garantindo sua presença para a outra temporada da NBA.
Kawhi Leonard
É fato que a “batata de Kawhi Leonard está assando”. Enquanto o Los Angeles Clippers tenta se esquivar de acusações sobre pagar o astro por fora do contrato, a NBA investiga o time antes do início da próxima temporada. De acordo com rumores, o Clippers pode envolver Leonard em troca se a liga não punir a equipe, só para o assunto acabar.
Claro que são rumores, mas as chances de Leonard ser suspenso e perder seu contrato com o Clippers são cada vez maiores. A NBA já viu casos em que jogadores fizeram acordo por fora, como Joe Smith no Minnesota Timberwolves. Na época, o vínculo foi cancelado e a direção do time foi suspensa.
Giannis Antetokounmpo
Aqui, é só se o Milwaukee Bucks estiver mal até fevereiro. É um Leste menos forte que em outros tempos, mas vários times da NBA esperam por uma “implosão” do Bucks se os atuais jogadores não levarem a equipe aos triunfos. Neste caso, Giannis Antetokounmpo poderia sair em troca ao longo da temporada.
Não tem nada além dos boatos antigos, mas basta uma sequência ruim para eles voltarem com toda força.
Lauri Markkanen
Os rumores de troca sobre alguns jogadores sempre aparecem a cada temporada da NBA. E não é diferente de Lauri Markkanen, que teve uma campanha ruim no Utah Jazz em 2024/25. Mas após sua extensão e um ótimo EuroBasket, o ala está de volta aos boatos. E seu nome vem ganhando mais força após a Finlândia cair no torneio.
Por ser o Jazz, claro que tudo fica muito mais difícil, mas os times da NBA acreditam que algo pode acontecer até o mês de fevereiro. Isso porque Utah não vai brigar por nada mais uma vez, o que ajuda em uma eventual troca.
Zion Williamson
Por fim, ele. Zion Williamson está sempre nos rumores de troca da NBA, mas o New Orleans Pelicans segue com o astro no time. Se o Pelicans finalmente achar que é a hora, a temporada 2025/26 pode ser o fim da parceria.
Zion vem de mais uma temporada com poucos jogos na NBA, o que reforça a ideia de que o time está com a paciência no limite. Então, se nada der certo mais um ano, New Orleans pode abrir mão do ala e pensar no futuro sem ele. Vale lembrar, no entanto, que Joe Dumars quer dar um tempo para o jogador antes de tomar uma decisão.
