Lakers e Heat intensificam conversas por troca na NBA

De acordo com Evan Sidery, da revista Forbes, o Los Angeles Lakers intensificou conversas para conseguir uma troca com o Miami Heat pensando na próxima temporada da NBA. O objetivo do time da Califórnia é contar com Andrew Wiggins no elenco de 2025/26. Além disso, o jornalista revelou qual pacote pode ser oferecido para contar com o ala.

“Miami Heat e Lakers reabriram as conversas sobre uma possível troca de Andrew Wiggins antes dos treinos para a temporada da NBA. Los Angeles está muito aberto a transferir Dalton Knecht, ex-escolha de primeira rodada, junto com seu contrato expirante. Enquanto isso, Miami quer uma futura escolha de primeira rodada incluída no pacote”, publicou Sidery.

No início da semana, Marc Stein, do site Substack, já havia alertado para uma possível troca entre Los Angeles Lakers e Heat na NBA. O renomado repórter revelou que a decisão de Miami pode estar próxima e o desejo angelino em contar com Wiggins ganhou mais força após a renovação de contrato com Luka Doncic.

O futuro de Andrew Wiggins depende de uma decisão do Heat. Isso porque ele vai receber US$28.2 milhões em 2025/26, enquanto conta com uma opção de US$30.2 milhões para o ano seguinte. Se nada acontecer, é provável que ele exerça a cláusula, o que pode tomar uma boa parte da folha salarial de Miami.

Então, a diretoria pode optar por uma troca até a trade deadline de 2026 para ter espaço salarial. Com Bam Adebayo e Tyler Herro, o Heat poderia usar os pouco mais de US$30 milhões de Wiggins para investir em outros nomes na próxima agência livre.

“Eu não deixaria ele como alvo de Los Angeles antes do futuro de Luka Doncic estar assegurado. Porém, agora, as coisas estão diferentes. Então, minha percepção é de que o Lakers teria interesse em Andrew Wiggins caso o Heat, nas próximas semanas ou meses, decida priorizar o financeiro e busque reduzir a folha salarial”, disse Stein.

Vale lembrar que o interesse do Lakers em Wiggins não é recente. No início da agência livre, o ala de 30 anos já teve seu nome ligado à franquia. Na ocasião, o jornalista Jovan Buha, revelou que o Heat teria pedido dois jogadores para liberá-lo. Entre os nomes que agrariam à direção de Miami estavam Rui Hachimura e Dalton Knecht. O último, aliás, de novo foi mencionado na informação da Forbes.

No entanto, de acordo com Anthony Irwin do site Clutch Points, um dos motivos para as conversas terem parado foi a pedida de Hachimura. Apesar de almejar Wiggins, o Lakers não quer envolver o japonês em troca.

“O que ouvi foi que o Miami Heat pediu Rui Hachimura, uma escolha de primeira rodada, Gabe Vincent e possivelmente Dalton Knecht. O Lakers, por sua vez, não se importa em incluir Knecht ou Vincent por Wiggins. Mas, não quer incluir Hachimura e a escolha de primeira rodada juntos. Foi aí que as negociações fracassaram”, revelou o jornalista em seu podcast nesta semana.

Por fim, Andrew Wiggins, por fim, fez 17 jogos pelo Heat na fase regular de 2024/25, após ir em troca pelo Golden State Warriors. Com média de 32.1 minutos, ele teve 19 pontos, 4.2 rebotes e 3.3 passes para a cesta.

