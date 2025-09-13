NBA: Site indica três trocas para qualificar o time do Lakers

O Los Angeles Lakers monitora o mercado de trocas para melhorar o time na NBA. Mesmo com LeBron James e Luka Doncic, a equipe ainda conta com alguns problemas no elenco, que precisam ser resolvidos para que possa estar entre os candidatos ao título. Desse modo, negociar por algum reforço é a melhor opção.
Os rumores de trocas no Los Angeles Lakers, aliás, ganharam forma após a extensão de Luka Doncic. O esloveno assinou um acordo de três anos com a franquia. Assim, está dentro do projeto para o presente e o futuro com o time. Em contrapartida, ele espera ter um núcleo para competir pelo título.
Diante do cenário, o site Fade Away World indicou três trocas para o Lakers melhorar na NBA. As opções indicam a necessidade da franquia em melhorar as alas, bem como a falta de ativos para negociar com outras franquias. Ou seja, nenhum grande astro surge como sugestão.
Portanto, confira três trocas para melhorar o time do Lakers na NBA:
Andrew Wiggins
Lakers recebe: Andrew Wiggins e Jaime Jaquez Jr.
Heat recebe: Rui Hachimura, Dalton Knecht, Maxi Kleber e escolha de primeira rodada em 2031
O Lakers monitora Andrew Wiggins há algumas semanas na NBA. Entre os nomes nos rumores, aliás, ele é o que melhor pode se encaixar com LeBron e Doncic. Isso porque, o ala conta com a experiência de quem já foi campeão, bem como é um defensor de alto nível que pode conpensar os problemas do esloveno no setor.
Wiggins, então, seria uma melhora em relação ao atual titular do time do Lakers, o ala Rui Hachimura. Ainda mais que também é um cestinha confiável, com 45.8% nos arremessos e 36% nas bolas de três, além de 19 pontos na última temporada.
O problema, no entanto, é a falta de ativos para o Lakers conseguir Wiggins no mercado da NBA. Isso porque, o time não conta com muitas escolhas de Draft. Ou seja, o time teria de envolver na troca com o Miami Heat o jovem Dalton Knecht, que é visto como uma promessa no atual grupo. Por outro lado, poderia receber Jaime Jaquez no pacote, o que também oferece potencial na rotação.
Lauri Markkanen
Lakers recebe: Lauri Markkanen
Jazz recebe: Rui Hachimura, Dalton Knecht, Gabe Vincent, Maxi Kleber e escolha de primeira rodada em 2031
Lauri Markkanen não tem os atributos de Wiggins na defesa. No entanto, o finlandês já provou que tem talento de sobra para ser um astro ofensivo na NBA. Na última temporada, por exemplo, teve médias de 19 pontos, 5.9 rebotes e 34.6% nos arremessos de três pontos, sendo que poderia ter um papel ainda maior no time do Lakers.
O Utah Jazz, porém, costuma ser um parceiro difícil no mercado de trocas da NBA. O CEO Danny Ainge, afinal, não costuma ceder com facilidade os seus jogadores. Assim, o Lakers teria que abrir mão de Hachimura e Knecht, além de Vincent, Kleber e uma escolha de primeira rodada, sem ter mais nenhum retorno além de Markkanen.
Trey Murphy
Lakers recebe: Trey Murphy
Pelicans recebe: Rui Hachimura, Dalton Knecht e escolha de primeira rodada em 2031
Por fim, a última das opções para o Lakers melhorar o time via mercado de trocas da NBA é Trey Murphy. Na contramão de Wiggins e Markkanen, o ala do New Orleans Pelicans ainda está longe de ser um astro da liga. Porém, já se provou como um nome confiável nos dois lados da quadra.
No último ano da NBA, por exemplo, ele brilhou no time do Pelicans, com médias de 21.2 pontos, 5.1 rebotes, 3.5 assistências e 1.1 roubo, além de 45.4% nos arremessos. Desse modo, ele seria uma melhora considerável em relação a Hachimura, enquanto tem potencial para atingir o nível de Wiggins ou Markkanen.
O custo, além disso, poderia ser menor. Isso porque, por ser um nome de menos expressão, Murphy poderia custar somente Hachimura e Knecht, além da escolha de 1ª rodada, sem qualquer outra exigência.
