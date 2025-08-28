ESPN projeta campanha dos times da NBA em 2025/26

A ESPN projetou a campanha dos 30 times da NBA na temporada 2025/26. De acordo com a emissora do Grupo Disney, os palpites são baseados na opinião de analistas da empresa.
Como esperado, Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder aparecem no topo das conferências Leste e Oeste, respectivamente. Vale lembrar que eles terminaram a última temporada nessas posições. Segundo a ESPN, o atual campeão terá a melhor campanha de 2025/26. Ou seja, é o time a ser batido.
Então, para seguir como favorito a um novo título da NBA, o Thunder manteve o elenco vencedor. O Cavs, por sua vez, fez mudanças pontuais no time. Desse modo, a equipe se reforçou com Lonzo Ball e Larry Nance Jr. Por outro lado, Cleveland perdeu Ty Jerome e Isaac Okoro.
De acordo com a ESPN, New York Knicks e Houston Rockets são times que deverão fazer uma ótima campanha na próxima temporada da NBA. Terceiro em 2024/25, o Knicks está mais forte. Afinal, a equipe trouxe Jordan Clarkson e Guerschon Yabusele. Além disso, manteve o ótimo quinteto titular. Mas o time tem um novo técnico: Mike Brown substitui Tom Thibodeau com a missão de elevar o nível do Knicks.
Já o Rockets trouxe o astro Kevin Durant. Em compensação, perdeu Jalen Green e Dillon Brooks na troca com o Phoenix Suns. Dorian Finney-Smith e Clint Capela também chegaram ao time de Houston. Em teoria, portanto, os texanos parecem mais fortes.
Mais quatro times do Oeste terão campanha de pelo menos 50 vitórias na NBA, em 2025/26: Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers. No Leste, por sua vez, a ESPN acredita no Orlando Magic para fechar o top 3 da conferência.
Na outra ponta, Utah Jazz e Washington Wizards são apontados como os piores times da NBA. Ou seja, os lanternas das conferências, em 2024/25, seguem ruins. Desse modo, o foco dessas equipes é o Draft de 2026. Aliás, o mesmo vale para Brooklyn Nets, Charlotte Hornets e New Orleans Pelicans.
O Boston Celtics, por sua vez, é o sétimo do Leste. Mesmo com a ausência de Jayson Tatum, e as saídas de Jrue Holiday, Al Horford e Kristaps Porzingis, a equipe aparece na zona de play-in, de acordo com a ESPN. Já 0 vice-campeão da NBA, Indiana Pacers, é o décimo da conferência. Vale lembrar que o time estará sem Tyrese Haliburton.
E, por fim, a maior queda é a do Suns. Em 2024/25, a ESPN apontou o time de Phoenix como o quinto do Oeste. Mas após a saída de Durant, a equipe seria a antepenúltima da conferência. Portanto, fora até da zona de classificação para o play-in.
Campanha dos times da NBA em 2025/26 (segundo a ESPN)
Leste
1- Cleveland Cavaliers: 59-23
2- New York Knicks: 54-28
3- Orlando Magic: 50-32
4- Atlanta Hawks: 47-35
5- Detroit Pistons: 47-35
6- Milwaukee Bucks: 46-36
7- Boston Celtics: 43-39
8- Philadelphia 76ers: 40-42
9- Miami Heat: 39-43
10- Indiana Pacers: 39-43
11- Chicago Bulls: 36-46
12- Toronto Raptors: 33-49
13- Charlotte Hornets: 26-56
14- Brooklyn Nets: 23-59
15- Washington Wizards: 20-62
Oeste
1- Oklahoma City Thunder: 64-18
2- Houston Rockets: 54-28
3- Denver Nuggets: 53-29
4- Minnesota Timberwolves: 51-31
5- Los Angeles Clippers: 50-32
6- Los Angeles Lakers: 50-32
7- Golden State Warriors: 48-34
8- Dallas Mavericks: 44-38
9- San Antonio Spurs: 44-38
10- Memphis Grizzlies: 42-40
11- Portland Trail Blazers: 39-43
12- Sacramento Kings: 37-45
13- Phoenix Suns: 30-52
14- New Orleans Pelicans: 26-56
15- Utah Jazz: 19-63
