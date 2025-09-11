Boletim de rumores e trocas da NBA (11/09/2025)

Bem-vindo à edição de 11 de setembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Destaque de Israel atrai interesse de três times da NBA

As atuações durante o EuroBasket abriram os olhos da NBA para o pivô Roman Sorkin. Ele foi um dos destaques da seleção de Israel e, com isso, entrou no radar de algumas equipes da liga. Segundo Ian Begley, da rede Sports NY, três times já teriam interesse na contratação do jogador de 29 anos. New York Knicks, Miami Heat e Portland Trail Blazers monitoram a situação do atleta.

O que complica uma negociação, a princípio, é a questão contratual. Afinal, o veterano está sob contrato com o Maccabi Tel Aviv e é uma das referências do clube. Ele esteve no time ideal da liga israelense nas últimas três temporadas e, além disso, foi o MVP do torneio em 2024. Sorkin disputou seis jogos pela seleção no Eurobasket, com médias de 16,5 pontos e 6,0 rebotes.

Malik Beasley indica decisão sobre nova equipe em breve

A agência livre de Malik Beasley sofreu um atraso inesperado, mas está perto do fim. Quem garante isso é o próprio ala-armador. Ele usou as redes sociais para sugerir que está em seu processo de decisão e, por isso, uma notícia deve vir em breve. O Detroit Pistons quer a renovação do contrato, mas Knicks e Minnesota Timberwolves também mostraram interesse.

“Eu estou entrando em meu mundo, onde não ouço o barulho de fora. A minha décima temporada está chegando. É provável que seja a mais interessante de todas, mas o objetivo segue o mesmo: ser melhor do que no ano passado. A decisão está perto”, avisou Beasley, que foi finalista do prêmio de melhor reserva da liga em 2025.

Heat está aberto a negociar extensão com Norman Powell

Apesar de ainda não ter estreado pelo time, Norman Powell deixa direção e torcedores do Miami Heat empolgados. Tanto que já pensam em agir rápido se o ala-armador der uma resposta rápida no sistema ofensivo da franquia. De acordo com Barry Jackson, do jornal Miami Herald, o ala-armador pode receber uma extensão prévia de contrato.

“Miami está aberto a considerar uma extensão com Norman se o início da temporada for bom. Tudo depende desse começo. É fato que, a princípio, essa negociação pode deixar a franquia acima do teto salarial. Mas, ainda assim, a tendência é que fiquem abaixo da faixa de pagamento de multas”, explicou o veterano jornalista.

Lakers teria “interesse renovado” em troca por Wiggins

Andrew Wiggins foi um dos vários jogadores especulados para troca no Los Angeles Lakers durante a offseason. E, apesar dos rumores terem “esfriado”, parece que uma negociação não está descartada. Não há garantias de que o Heat vai manter o ala em seu elenco até outubro. E, segundo Marc Stein, da plataforma Substack, os angelinos ainda estão interessados no jogador de 30 anos.

“Eu não colocaria Andrew como um alvo de Los Angeles antes de fecharem a extensão de Luka Doncic. Mas, agora, a situação é diferente. O time procura um ala que possa fazer a diferença nos dois lados da quadra. E, certamente, ele é uma opção. Então, se Miami decidir priorizar flexibilidade financeira, eu aposto que o Lakers teria interesse”, apontou o jornalista.

Wiggins, apesar da idade não tão avançada, já caminha para a sua 12a temporada na NBA. Campeão pelo Golden State Warriors, em 2022, ele teve médias de 18,0 pontos e 4,5 rebotes na campanha passada.

Em transição

– O ala Mouhamadou Gueye, para começar, vai estar nos treinos de pré-temporada do Chicago Bulls. O jogador deixou o Toronto Raptors e, em seguida, assinou um vínculo de exibição com a equipe de Illinois.

– Ziaire Williams, enquanto isso, ganhou um pequeno aumento em seu novo contrato com o Brooklyn Nets. Assim como fez com Day’Ron Sharpe, o time deu um bônus de US$500 mil no valor final do acordo com o ala até 2027.

– Por sua vez, Jalen Slawson é o novo reforço do Indiana Pacers para o período de preparação para a próxima temporada. A franquia anunciou a chegada do ala-pivô em contrato não garantido para reforçar os treinos.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 11/09, você lembra de Isaiah Briscoe? Pois o ex-armador do Orlando Magic é o novo reforço dos chineses do Fujian Sturgeons até julho de 2026.

