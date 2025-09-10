Jimmy Buler: “Troca de Luka Doncic não parece certa”

Jimmy Butler foi mais um comentar a troca histórica de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. O astro esloveno foi negociado pelo Dallas Mavericks na última trade deadline, em um movimento que chocou toda a NBA. Mesmo sete meses depois, a transação ainda gera muitos comentários, sendo o mais recente do astro do Golden State Warriors.

Continua após a publicidade

“Achei que era uma troca falsa, assim como todo mundo pensou”, disse Jimmy Butler. “Eu sempre pensei que, quando você usa o termo intocável, Luka seria um desses caras, para ser honesto. Mas não sei. Não tem muito a ver comigo. Então, só fiquei chocado com isso e ainda sigo assim. Não parece certo”.

De fato, essa foi a mesma sensação de quase toda a NBA. Durante sete temporadas, Luka Doncic era visto como uma peça intocável no Dallas Mavericks. Ainda mais que levou o time às finais em 2024 e vinha sendo cercado de bons nomes. No entanto, o GM Nico Harrison surpreendeu ao trocá-lo, em uma decisão motivada por supostos problemas físicos.

Continua após a publicidade

Nos tempos de Mavs, o esloveno mostrou que o físico sempre foi um problema. Em especial, o peso. Em vários momentos, o astro apareceu fora dos padrões da NBA. Ainda assim, Butler acredita que há mais por trás da troca de Doncic, não apenas os motivos relatados por Harrison.

“Sempre há mais por trás, porque todo mundo de fora só enxerga o que lê, o que vê nas redes sociais”, seguiu Jimmy Butler. Então, ninguém sabe o que estava acontecendo a portas fechadas e cada um vai se apegar à narrativa que quiser acreditar, ao clickbait que colocarem por aí. Mas sempre há mais nessas histórias”.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Vale lembrar que assim como Luka Doncic, Jimmy Butler também saiu em uma troca na última trade deadline. O astro deixou o Miami Heat rumo ao Golden State Warriors na NBA. Desse modo, também reforçou um dos candidatos ao Oeste, na tentativa de ser campeão ao lado de Stephen Curry e Draymond Green.

Diferente de Doncic, porém, Butler vinha tendo problemas declarados com a diretoria do Miami Heat. Ele chegou até a ser suspenso de alguns jogos da equipe por declarações fora de quadra. A insatisfação dos dois lados, portanto, culminou no negócio para o Warriors ainda no prazo de trocas de 2025.

Continua após a publicidade

Para a próxima temporada da NBA, no entanto, Luka Doncic já está muito abaixo do peso dos últimos anos e vem sendo um dos grandes destaques do EuroBasket 2025.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA