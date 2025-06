Lenda da NBA detona Mavericks por troca de Luka Doncic

Já se passou mais de quatro meses, mas a chocante troca de Luka Doncic ainda rende críticas ao Dallas Mavericks. E, dessa vez, quem se posicionou contra a decisão foi um dos maiores técnicos da história da liga. O lendário Don Nelson recebeu o prêmio pelo conjunto da obra da Associação dos Treinadores da NBA usando o novo tênis do astro esloveno. Foi uma forma de apoio ao agora jogador do Los Angeles Lakers.

“Na verdade, eu quero que todos saibam que não é por acaso que estou com o recém-lançado tênis de Luka. Isso é um ato de protesto, para resumir. Eu estou com eles por causa da negociação que Dallas fez. Foi um tremendo erro da franquia abdicar desse garoto. E gostaria que todos soubessem disso”, disparou o veterano, em entrevista coletiva antes do segundo jogo das finais.

Para Nelson, a negociação teve um impacto forte por vários motivos. Ele revelou, antes de tudo, que é amigo de Doncic. Além disso, comandou o Mavericks por oito anos na virada do século. E, por fim, o seu filho – Donnie – foi um dos executivos do time por quase duas décadas. Para o ex-técnico, os texanos violaram uma regra traçada pelo maior treinador de todos os tempos: Red Auerbach.

“A filosofia de Red era que, quando se tem um grande jogador, você não o perde. Ele nunca concebeu que a equipe pudesse ceder um talento como Bill Russell ou John Havlicek, por exemplo. É preciso tentar mantê-lo por perto pela carreira inteira. E, depois, você aposenta a sua camisa com todas as honras que puder. Essa é a minha forma de ver as coisas também”, explicou o ícone da liga.

Aposentadoria

Don Nelson acompanhou a troca de Luka Doncic pelo Mavericks de longe porque curte a sua merecida aposentadoria desde 2010. Depois de cinco décadas quase ininterruptas na NBA, como jogador e técnico, ele partiu para o Havaí. Por lá, o veterano gerencia os seus negócios na tranquilidade. Mas, há alguns anos, voltou a chamar a atenção depois da descoberta de que se dedica ao cultivo legal de maconha.

“Eu tenho uma fazenda em que crio flores, café e maconha. Recebi a licença médica de cultivo, então sou um produtor legal aqui. Mas só comecei a fumar há uns quatro anos. Quando os jogadores envelhecem, parece que cada lesão que você já sofreu ‘ressurge’. A maconha me ajuda a enfrentar as dores sem ter que usar analgésicos e remédios”, contou o senhor de 85 anos.

Há quem possa ver isso como um fato para se esconder. Mas o pentacampeão da NBA como atleta do Boston Celtics, na verdade, se orgulha do seu produto. “A ‘Nellie Kush’ [apelido que deu para a planta] é de ótima qualidade. A muda vem da Índia e o homem que me trouxe combinou-a com um outro composto para chegar nessa receita única. No entanto, realmente só cultivo para uso próprio”, ressaltou.

Small ball

Nelson ganhou o status de visionário à beira das quadras da NBA por pregar um estilo ofensivo mais leve. Ele foi um dos pioneiros no uso do small ball e esquemas com alto volume de arremessos de três pontos, por exemplo. Subverteu um esporte dominado pelos pivôs com velocidade e inversão de posições. Ideias modernas, mas que ele revelou que vieram dos seus treinos com o Celtics nos anos 1960.

“Quando eu ainda era jogador, em Boston, a gente sempre tinha um desafio nos treinos: jogavam armadores contra pivôs. Então, percebi uma coisa interessante. Se o jogo era em meia quadra, os pivôs sempre venciam. Mas, em quadra inteira, os armadores não perdiam uma vez. Por isso, sinto que só fiz levar essa constatação para partidas que valiam”, contou a lenda do basquete.

