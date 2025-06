Jogador do Warriors comemora Pacers nas finais da NBA

As finais da NBA entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder foi comemorada por Brandin Podziemski, jogador do Golden State Warriors. Em participação no programa Up & Adams, da Fanduel TV, o ala-armador projetou a decisão de 2024/25 e ainda aproveitou para “provocar” o New York Knicks.

Isso porque o jogador do Warriors acredita que o Indiana Pacers pode ser um adversário mais duro para o Thunder nas finais da NBA. Além disso, apostou que, se o Knicks tivesse avançado, seria “varrido” por Oklahoma na série decisiva.

“Estou superanimado. Ainda bem que foi o Pacers, não o Knicks, porque se não poderia ser uma ‘varrida’. Acredito que New York não teria o suficiente para competir com o Thunder. Enquanto isso, Indiana, em qualquer noite, joga com uns dez caras. E há partidas em que todos eles marcam dois dígitos. Então, nem sempre sabemos de onde vêm os pontos do Pacers”, analisou Brandin Podziemski.

Publicidade

Da mesma forma, o camisa 2 do Golden State Warriors comparou o poder de pontuar do elenco de Indiana ao de Oklahoma. Sob seu ponto de vista, o Thunder também é capaz de ter diversos jogadores com boas atuações em um jogo.

Leia mais!

“O Thunder sabe que é o melhor time da NBA por um motivo e venceu 68 jogos não por acaso. E tem a mesma coisa do Pacers: os pontos podem vir de qualquer lugar em qualquer noite. Seja Shai (Gilgeous-Alexander), Jalen (Williams). Além deles há (Alex) Caruso, Isaiah Joe e Cason Wallace que podem marcar 20 pontos. Portanto, pode vir de qualquer lugar. É isso que vai ser bom nesta série”, completou.

Publicidade

Apesar da provocação de Podziemski ao Knicks, foi a melhor campanha da franquia em 25 anos. O time não chegava às finais de conferência desde 2000. Por outro lado, o Thunder foi à decisão sem enfrentar o Warriors. Afinal, o Minnesota Timberwolves eliminou o time do ala-armador na segunda rodada fez a série final do Oeste.

Indiana e Oklahoma iniciam as finais da NBA de 2024/25 na quinta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília). Os dois primeiros confrontos, aliás, terão mando de quadra do Thunder, que teve melhor campanha

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA