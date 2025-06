NBA: Veja os desafios do Warriors com elenco para 2025/26

O Golden State Warriors tenta encontrar meios de ter um bom elenco para a temporada 2025/26 da NBA. No entanto, esbarra no acordo coletivo de trabalho, contratos caros e um astro que entra na fase final da carreira. Agora, a direção busca um pivô no mercado para brigar pelas primeiras posições do Oeste.

Para 2025/26, o Warriors conta com apenas cinco jogadores sob contrato garantido: Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Moses Moody e Buddy Hield. Além deles, são quatro com opções do time: Gui Santos, Trayce Jackson-Davis, Brandin Podziemski e Quinten Post.

Apesar de ser quase certa a permanência daqueles que o Warriors tem o direito de manter para a próxima campanha da NBA, ainda restam seis vagas. O problema é que três dos agentes livres faziam parte da rotação principal: Jonathan Kuminga, Kevon Looney e Gary Payton II.

Enquanto Kuminga é restrito, os outros dois são veteranos. O time de San Francisco pode igualar qualquer proposta que chegar, mas existem alternativas. O Warriors poderia usar um novo contrato do ala para uma troca na NBA. Seria no sign and trade. Ou seja, ele assina um acordo e sai em uma negociação.

Mas isso pode não acontecer. Afinal, o dono do Warriors gosta de Kuminga e faz de tudo para manter o jogador onde está. E caso ele saia, é preciso entender o que o time pode receber em um eventual negócio.

Em geral, quando um time faz uma troca assim, recebe jogadores abaixo do que ele poderia valer, caso tivesse contrato regular. Por exemplo, o Chicago Bulls recebeu Chris Duarte no negócio em que o Sacramento Kings ficou com DeMar DeRozan. Aliás, o melhor atleta que o Kings mandou no pacote foi Harrison Barnes, para o San Antonio Spurs.

Ou seja, no caso do Warriors, é preciso de algo a mais para melhorar seu elenco para a temporada 2025/26 da NBA. Perder Kuminga para ficar com um contrato expirante qualquer, no caso da equipe de San Francisco, a direção pode optar por estender e trocar assim que for possível.

Troca com o Bulls?

Existe um rumor, desde a trade deadline, sobre o pivô Nikola Vucevic. Ele vai entrar no último ano de contrato com o Chicago Bulls em 2025/26 e era um alvo do Warriors em troca. É difícil cravar, no entanto, se o Bulls deseja ter Kuminga em seu elenco para a próxima campanha da NBA. Mas o fato é que o time de San Francisco poderia mudar de rota.

De acordo com o jornalista Grant Hughes, do site Bleacher Report, o alvo do Warriors no elenco do Bulls seria Coby White. Isso porque o acordo coletivo de trabalho limita o que Golden State pode pegar na volta por Kuminga. Se o ala receber em torno de US$30 milhões, o máximo de retorno seria de um contrato até US$15 milhões.

Nisso, White se encaixa por receber US$12.8 milhões em 2025/26, seu último ano de contrato. Assim, Vucevic, que vai ganhar US$21.4 milhões, fica inviável. Afinal, ninguém vai pagar acima de US$42 milhões por Kuminga.

Brooklyn Nets

Nic Claxton é um alvo do Warriors, mas seu salário em 2025/26 impede que seja por Kuminga. De acordo com Anthony Slater, do site The Athletic, o Nets poderia ser um parceiro na troca com a equipe californiana.

Mas, mais uma vez, desde que não seja por um jogador que receba acima de 50% do próximo salário do ala. Neste caso, Claxton não teria como reforçar. A não ser que Golden State utilize outros contratos, como o de Hield.

Outros pivôs

O Warriors busca um pivô titular para o seu elenco na temporada 2025/26 da NBA. Ele pode vir via troca, mas a situação é muito mais difícil. A não ser que seja por um jogador jovem da posição, com um contrato mais baixo. Alguém como Walker Kessler (Utah Jazz, US$4.8 milhões), Donovan Clingan (Portland Trail Blazers, US$7.1 milhões) ou Yves Missi (New Orleans Pelicans, US$3.3 milhões).

Mas vale lembrar que Kessler joga no Jazz e Danny Ainge não facilita nenhum negócio, Clingan deve ganhar mais espaço no Blazers e Missi agradou no Pelicans. A única questão do time de New Orleans é que a direção estaria disposta a trocar qualquer jogador na offseason, o que pode ser uma opção para o elenco do Warriors.

Por fim, existem alguns agentes livres da posição e que poderiam chegar. Nomes como Brook Lopez ou Clint Capela estão disponíveis. Mas o máximo que o Warriors poderia oferecer é uma mid-level, em torno de US$14.1 milhões. Afinal, por estar abaixo do primeiro nível de multas (US$195.9 milhões), Golden State poderia utilizar a exceção.

Stephen Curry, Draymond Green e Jimmy Butler

Os três ficam para a próxima campanha do Warriors na NBA. Eles são a base de tudo. No entanto, vale ressaltar que os contratos deles acabam em 2026/27. Ou seja, são mais duas temporadas de tentativa pelo título. Só que, somados, chegam a US$147.1 milhões no último ano.

Então, o time deve ir atrás de jogadores para o período e, depois, uma provável reformulação no elenco. Até lá, o Warriors quer competir na NBA. Por isso, é provável que use tudo o que for possível para conseguir uma troca sem as escolhas de Draft de 2026 e 2027. Afinal, como já negociou a de 2025, não pode fazer o mesmo com a do ano que vem.

Enquanto isso, em 2027, será o possível primeiro ano sem Curry.

Elenco e contratos do Warriors para a temporada 2025/26 da NBA